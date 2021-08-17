Аня Тейлор-Джой прогулялась по Нью-Йорку в роскошных украшениях Tiffany & Co (видео)

Участие в кампании легендарного ювелирного бренда актриса назвала сбывшейся мечтой детства.

Актриса Аня Тейлор-Джой стала амбассадором ювелирной компании класса люкс Tiffany & Co вместе с коллегой по цеху Трейси Эллис Росс, а также лыжницей Эйлин Гу. Они снялись в серии новых роликов для кампании Tiffany T1 2021 года, демонстрируя роскошные украшения.

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Съемки кампании провел известный фотограф Марио Сорренти.

На фото герои позируют в браслетах, ожерельях, кольцах и серьгах из новой коллекции. Помимо изображений, они также появляются в короткометражных фильмах под названием "Дай мне T.". Так, Аню и Эйлин можно увидеть в кампании "Узел твоего типичного города", снятой на улицах Нью-Йорка, где к ним присоединился модель Алтон Мейсон.

[ + – ] Аня Тейлор-Джой – лицо Tiffany & Co

"Я люблю украшения, в которых есть символика. Я люблю, чтобы это что-то значило для меня. Это не обязательно должно что-то значить для кого-то еще, но мне нравится смотреть на свои пальцы и рассказывать истории", – говорит Аня Тейлор-Джой.

[ + – ] Актриса Трейси Эллис Росс

Она вспомнила, как в детстве часто бродила по флагманскому магазину на Пятой авеню, воображая себя взрослой женщиной, носящей смелую элегантность фирменных бриллиантов Tiffany.

[ + – ] Аня Тейлор-Джой и ее сбывшаяся мечта

"Спустя все эти годы стать лицом этого культового бренда и представлять коллекцию T1 — это сбывшаяся мечта", – подчеркнула она.

[ + – ] Эйлин Гу

Звезда сериала "Ход королевы" считается одной из самых перспективных современных актрис. Аня признавалась, что выбрала актерскую стезю, чтобы побороть свои комплексы, в том числе и из-за внешности. По ее словам, в школе ее часто дразнили за ее большие глаза.