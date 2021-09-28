Аня Тейлор-Джой призналась, что обожает гадать на картах Таро

Картами Таро актриса увлеклась еще лет семь назад.

Одна из самых успешных актрис последних лет, 25-летняя звезда сериалов "Ход королевы" и "Эмма" Ана Тейлор-Джой в интервью Vogue рассказала о еще одном своем таланте.

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По словам девушки, последние 6-7 лет она увлекается гаданием на картах Таро и часто носит их с собой на вечеринки, где гадает своим друзьям.

"Отличное развлечение для вечеринки. Людям нравится. Восхитительная колода в стиле модерн. Карты просто великолепны", – отметила знаменитость, подчеркнув, что "обожает их".

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После успеха сериала о жизни талантливой шахматистки-вундеркинда Бет Хармон, который вышел на Netflix в октябре прошлого года, на американо-британо-аргентинскую актрису и модель с белыми волосами и огромными глазами обратили внимание многие режиссеры, и сейчас ее съемочный график очень плотный.

Так, недавно в октябре на экраны выходит хоррор "Прошлой ночью в Сохо", где Тейлор-Джой сыграла певицу из прошлого.

Кроме того, она активно снимается для журналов, рекламы и стала амбассадором ювелирного бренда Tiffany & Co. В одном из своих интервью знаменитость призналась, что подалась в актрисы, чтобы побороть свои комплексы, поскольку в школе ее часто дразнили.