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Аня Тейлор-Джой показала своего бойфренда (фото)

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Ани Тейлор-Джой, бойфренд Ани Тейлор-Джой, день рождения Ани Тейлор-Джой
Фото: Getty Images | Аня Тейлор-Джой

Знаменитость держит свою личную жизнь подальше от публичности

Актриса и модель Аня Тейлор-Джой, звезда сериала "Ход королевы", поделилась на своей Instagram-странице с 8,8 млн подписчиков редкими кадрами со своим бойфрендом.

Знаменитость накануне отметила свой день рождения. Так совпали обстоятельства, что она и ее возлюбленный, музыкант Малькольм МакРей, родились в один день, только с разницей в два года, так что в честь этого 26-летняя звезда поделилась редким фото со своим бойфрендом.

Аня Тейлор-Джой поделилась редкими кадрами со своим бойфрендом Малькольмом МакРейем

"16.04.94 ♾ 16.04.96. С днем рождения нас, детка. Спасибо тебе за всю твою любовь", — подписала кадры с возлюбленным актриса.

Отметим, что влюбленные встречаются почти год, однако Аня Тейлор-Джой пытается держать свою личную жизнь подальше от вспышек камер и вопросов журналистов.

Напомним, актриса Аня Тейлор-Джой призналась, что часто прибегает к магии и любит гадать на картах таро.

Также Фокус писал о том, почему 26-летняя Аня, звезда сериала "Ход королевы", решила строить актерскую карьеру.