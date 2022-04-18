Аня Тейлор-Джой показала своего бойфренда (фото)
Знаменитость держит свою личную жизнь подальше от публичности
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Актриса и модель Аня Тейлор-Джой, звезда сериала "Ход королевы", поделилась на своей Instagram-странице с 8,8 млн подписчиков редкими кадрами со своим бойфрендом.
Знаменитость накануне отметила свой день рождения. Так совпали обстоятельства, что она и ее возлюбленный, музыкант Малькольм МакРей, родились в один день, только с разницей в два года, так что в честь этого 26-летняя звезда поделилась редким фото со своим бойфрендом.
"16.04.94 ♾ 16.04.96. С днем рождения нас, детка. Спасибо тебе за всю твою любовь", — подписала кадры с возлюбленным актриса.
Отметим, что влюбленные встречаются почти год, однако Аня Тейлор-Джой пытается держать свою личную жизнь подальше от вспышек камер и вопросов журналистов.
Напомним, актриса Аня Тейлор-Джой призналась, что часто прибегает к магии и любит гадать на картах таро.
Также Фокус писал о том, почему 26-летняя Аня, звезда сериала "Ход королевы", решила строить актерскую карьеру.