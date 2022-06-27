Принца Дании забрали из школы, где разразился скандал из-за сексуальных домогательств

Королевская семья Дании также приняла решение не отдавать в учебное заведение свою дочку, 15-летнюю принцессу Изабеллу.

Наследный принц Дании Фредерик и его супруга Мэри приняли решение забрать своего старшего сына, 16-летнего принца Кристиана, из скандальной престижной школы-интерната Херлуфсхольм. Также королевская семья не будет отдавать свою дочь, 15-летнюю принцессу Изабеллу, в это учебное заведение. Об этом сообщает Hellomagazine.

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Месяц назад школа Херлуфсхольм оказалась в центре громкого скандала. Об учебном заведении сняли документальный фильм, в котором утверждалось, что студенты регулярно подвергаются издевательствам и насилию. Бывшие ученики рассказали, что во время учебы на младших курсах старшие студенты избивали их. Кроме того, известно о нескольких случаях сексуальных домогательств, а также случаи изнасилования.

Королевскую семью Дании шокировала эта информация, и они приняли решение выбрать для наследников престола другое учебное заведение.

"Летом мы с нашими детьми примем решение об их будущей школе" — сообщили принц Фредерик и его супруга Мэри.

Они также добавили, что для них это решение далось непросто. Они были глубоко потрясены произошедшем и ясно дали понять, что, будучи родителями, ожидают, что школа сделает все возможное, чтобы исправить неприемлемые условия внутри учебного заведения.

"Для студентов, которые продолжают учиться в Херлуфсхольм, мы надеемся, что в школе будет больше спокойствия, чтобы обеспечить необходимые изменения и добиться успеха в создании культуры, в которой каждый может процветать и чувствовать себя в безопасности" — заявили члены королевской семьи Дании.

Напомним, Херлуфсхольм — старейшая школа-интернат в Дании, история которой начинается с XVI века. Среди выпускников учебного заведения много знаменитостей. Например, датский актер Пилу Асбек, который сыграл короля Железных островов Эурона Грейджоя в сериале "Игра престолов"

У кронпринца Фредерика и его супруги Мэри, помимо старшего сына и дочери, есть еще двое детей — 11-летние близнецы Жозефина и Винсет.

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