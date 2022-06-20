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Будущая королева Норвегии официально отпраздновала совершеннолетие

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Фото: Getty Images | Наследная принцесса Ингрид Александра

Принцесса Ингрид Александра станет первой королевой Норвегии за 600 лет после своего отца, принца Хокона

В Норвегии официально отпраздновала свою 18-летие наследная принцесса Ингрид Александра. Девушка в будущем станет первой женщиной-монархом Норвегии, впервые за 600 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Вообще, Ингрид Александре исполнилось 18 лет еще в январе, но официальный прием не устраивали, вопреки традиции, из-за пандемии коронавируса.

Так что сейчас, день рождения отметили с королевским размахом. Были сделаны официальные снимки и принцесса появилась в элегантном бордовом платье с орденами и в бриллиантовой тиаре. Тиару она унаследовала от от шведской принцессы Ингеборг. Тиара ранее принадлежала кронпринцессе Норвегии Марте, принцессе Дании Маргарете и принцессе Норвегии Рагнхильд.

Официальная фотосессия наследной принцессы

Закон, который позволяет перворожденным дочерям наследовать престол Норвегии, был принят отцом Ингрид, кронпринцем Хоконом. Так что принц Сверре Магнус, родившися на год после сестры, в 2005 году, подвинулся в очереди на престол.

На приеме в честь Ингрид были ее родители – кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит, а также ее бабушка и дедушка – королева Соня и король Харальд.

В скором времени принцессе придется взять на себя больше обязанностей членов королевской семьи, но она также будет уделять время и своему образованию. Но тот факт, что ей исполнилось 18 лет, значит, что при необходимости она теперь может действовать как регент Норвегии.

Примечательно, но на приеме была и скандальная принцесса Марта Луиза, родная сестра кронпринца, которая недавно объявила о своей помолвке с Шаманом Дуреком, духовным гуру из США. Мария – четвертая в очереди на норвежский престол.

Снимок принцессы Ингрид Александры с гостями

Также на приеме присутствовали наследная принцесса Швеции Виктория, королева Бельгии Матильда и король и королева Нидерландов.

На торжество также приехал крестный отец Ингрид – король Испании, со своей супругой, королевой Летицией.