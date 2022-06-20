Будущая королева Норвегии официально отпраздновала совершеннолетие

Принцесса Ингрид Александра станет первой королевой Норвегии за 600 лет после своего отца, принца Хокона

В Норвегии официально отпраздновала свою 18-летие наследная принцесса Ингрид Александра. Девушка в будущем станет первой женщиной-монархом Норвегии, впервые за 600 лет. Об этом пишет Daily Mail.

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Вообще, Ингрид Александре исполнилось 18 лет еще в январе, но официальный прием не устраивали, вопреки традиции, из-за пандемии коронавируса.

Так что сейчас, день рождения отметили с королевским размахом. Были сделаны официальные снимки и принцесса появилась в элегантном бордовом платье с орденами и в бриллиантовой тиаре. Тиару она унаследовала от от шведской принцессы Ингеборг. Тиара ранее принадлежала кронпринцессе Норвегии Марте, принцессе Дании Маргарете и принцессе Норвегии Рагнхильд.

[ + – ] Официальная фотосессия наследной принцессы

Закон, который позволяет перворожденным дочерям наследовать престол Норвегии, был принят отцом Ингрид, кронпринцем Хоконом. Так что принц Сверре Магнус, родившися на год после сестры, в 2005 году, подвинулся в очереди на престол.

На приеме в честь Ингрид были ее родители – кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит, а также ее бабушка и дедушка – королева Соня и король Харальд.

В скором времени принцессе придется взять на себя больше обязанностей членов королевской семьи, но она также будет уделять время и своему образованию. Но тот факт, что ей исполнилось 18 лет, значит, что при необходимости она теперь может действовать как регент Норвегии.

Примечательно, но на приеме была и скандальная принцесса Марта Луиза, родная сестра кронпринца, которая недавно объявила о своей помолвке с Шаманом Дуреком, духовным гуру из США. Мария – четвертая в очереди на норвежский престол.

[ + – ] Снимок принцессы Ингрид Александры с гостями

Также на приеме присутствовали наследная принцесса Швеции Виктория, королева Бельгии Матильда и король и королева Нидерландов.

На торжество также приехал крестный отец Ингрид – король Испании, со своей супругой, королевой Летицией.