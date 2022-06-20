Майбутня королева Норвегії офіційно відсвяткувала повноліття

Принцеса Інгрід Олександра стане першою королевою Норвегії за 600 років після свого батька, принца Гокона.

У Норвегії офіційно відсвяткувала своє 18-річчя спадкова принцеса Інгрід Олександра. Дівчина в майбутньому стане першою жінкою-монархом Норвегії, вперше за 600 років. Про це пише Daily Mail.

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Узагалі Інгрід Олександрі виповнилося 18 років ще в січні, але офіційний прийом не влаштовували всупереч традиції через пандемію коронавірусу.

Тож зараз день народження відзначили з королівським розмахом. Були зроблені офіційні знімки, і принцеса з'явилася в елегантній бордовій сукні з орденами та діамантовій тіарі. Тіару вона успадкувала від шведської принцеси Інгеборг. Тіара раніше належала кронпринцесі Норвегії Марті, принцесі Данії Маргареті та принцесі Норвегії Рагнхільд.

[ + – ] Офіційна фотосесія наслідної принцеси

Закон, який дозволяє першонародженим дочкам успадковувати престол Норвегії, був прийнятий батьком Інгрід, кронпринцем Гоконом. Так що принца Сверре Магнус, який народився за рік після сестри, у 2005 році, посунули в черзі на престол.

На прийомі на честь Інгрід були її батьки — кронпринц Гокон і кронпринцеса Метте-Маріт, а також її бабуся та дідусь — королева Соня та король Гаральд.

Незабаром принцесі доведеться взяти на себе більше обов'язків членів королівської сім'ї, але вона також приділятиме час і своїй освіті. Але той факт, що їй виповнилося 18 років, означає, що за потреби вона тепер може діяти як регент Норвегії.

Примітно, але на прийомі була і скандальна принцеса Марта Луїза, рідна сестра кронпринца, яка нещодавно оголосила про свої заручини з Шаманом Дуреком, духовним гуру зі США. Марія — четверта в черзі на норвезький престол.

[ + – ] Знімок принцеси Інгрід Олександри з гостями

Також на прийомі були присутні спадкова принцеса Швеції Вікторія, королева Бельгії Матильда та король і королева Нідерландів.

На свято також приїхав хрещений батько Інгрід — король Іспанії, зі своєю дружиною, королевою Летицією.