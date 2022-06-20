Майбутня королева Норвегії офіційно відсвяткувала повноліття
Принцеса Інгрід Олександра стане першою королевою Норвегії за 600 років після свого батька, принца Гокона.
У Норвегії офіційно відсвяткувала своє 18-річчя спадкова принцеса Інгрід Олександра. Дівчина в майбутньому стане першою жінкою-монархом Норвегії, вперше за 600 років. Про це пише Daily Mail.
Узагалі Інгрід Олександрі виповнилося 18 років ще в січні, але офіційний прийом не влаштовували всупереч традиції через пандемію коронавірусу.
Тож зараз день народження відзначили з королівським розмахом. Були зроблені офіційні знімки, і принцеса з'явилася в елегантній бордовій сукні з орденами та діамантовій тіарі. Тіару вона успадкувала від шведської принцеси Інгеборг. Тіара раніше належала кронпринцесі Норвегії Марті, принцесі Данії Маргареті та принцесі Норвегії Рагнхільд.
Закон, який дозволяє першонародженим дочкам успадковувати престол Норвегії, був прийнятий батьком Інгрід, кронпринцем Гоконом. Так що принца Сверре Магнус, який народився за рік після сестри, у 2005 році, посунули в черзі на престол.
На прийомі на честь Інгрід були її батьки — кронпринц Гокон і кронпринцеса Метте-Маріт, а також її бабуся та дідусь — королева Соня та король Гаральд.
Незабаром принцесі доведеться взяти на себе більше обов'язків членів королівської сім'ї, але вона також приділятиме час і своїй освіті. Але той факт, що їй виповнилося 18 років, означає, що за потреби вона тепер може діяти як регент Норвегії.
Примітно, але на прийомі була і скандальна принцеса Марта Луїза, рідна сестра кронпринца, яка нещодавно оголосила про свої заручини з Шаманом Дуреком, духовним гуру зі США. Марія — четверта в черзі на норвезький престол.
Також на прийомі були присутні спадкова принцеса Швеції Вікторія, королева Бельгії Матильда та король і королева Нідерландів.
На свято також приїхав хрещений батько Інгрід — король Іспанії, зі своєю дружиною, королевою Летицією.