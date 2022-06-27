Принца Данії забрали зі школи, де вибухнув скандал через сексуальні домагання

Королівська родина Данії також вирішила не віддавати до навчального закладу свою доньку, 15-річну принцесу Ізабеллу.

Наслідний принц Данії Фредерік і його дружина Мері вирішили забрати свого старшого сина, 16-річного принца Крістіана, зі скандальної престижної школи-інтернату Херлуфсхольм. Також королівська родина не віддаватиме свою дочку, 15-річну принцесу Ізабеллу, до цього навчального закладу. Про це повідомляє Hellomagazine.

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Місяць тому школа Херлуфсхольм опинилася у центрі гучного скандалу. Про навчальний заклад зняли документальний фільм, в якому стверджувалося, що студенти регулярно зазнають знущань і насильства. Колишні учні розповіли, що під час навчання на молодших курсах старші студенти їх били. Крім того, відомо про декілька випадків сексуальних домагань, а також випадки зґвалтування.

Королівську родину Данії шокувала ця інформація, і вони вирішили обрати для спадкоємців престолу інший навчальний заклад.

"Влітку ми з нашими дітьми ухвалимо рішення про їхню майбутню школу" — повідомили принц Фредерік і його дружина Мері.

Вони також додали, що для них це рішення було непростим. Вони були глибоко вражені тим, що сталося, і чітко дали зрозуміти, що, будучи батьками, очікують, що школа зробить усе можливе, аби виправити неприйнятні умови усередині навчального закладу.

"Для студентів, які продовжують навчатися в Херлуфсхольм, ми сподіваємося, що в школі буде більше спокою, аби забезпечити необхідні зміни та досягти успіху у створенні культури, в якій кожен може процвітати та почуватися в безпеці", — заявили члени королівської родини Данії.

Нагадаємо, Херлуфсхольм — найстаріша школа-інтернат у Данії, історія якої починається із XVI століття. Серед випускників навчального закладу є багато знаменитостей. Наприклад, датський актор Пілу Асбек, який зіграв короля Залізних островів Еурона Грейджоя у серіалі "Гра престолів"

У кронпринца Фредеріка та його дружини Мері, окрім старшого сина та дочки, є ще двоє дітей — 11-річні близнюки Жозефіна та Вінсет.

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