В Японии продали 15 черешен за 4 тысячи долларов

Это эксклюзивный сорт Aomori Heartbeat. Черешни отличаются насыщенным вкусом и величиной

В Японии ягоду черешни сорта Aomori Heartbeat продали за 600 тысяч йен. Это более 4 тысяч долларов. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.

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В Японии состоялся аукцион черешен, на котором за коробочку с 15 черешенками выручили 600 тысяч йен (около 4 тысяч долларов). Таким образом одна черешня обошлась покупателю в почти 300 долларов (40 тысяч йен).

[ + – ] Коробочка эксклюзивных черешен Фото: The Asahi Shimbun

Производители из префектуры Аомори три года назад начали активно продвигать на рынок выведенный ими сорт Aomori Heartbeat.

На первых торгах этого года цена за одну ягоду стала рекордной, на 25% выше цен прошлого года. Всего продано 11 коробок с черешнями.

[ + – ] Аукцион черешен в Японии Фото: The Asahi Shimbun

Новый сорт отличается величиной ягод – до 2-2,5 сантиметра в диаметре, ярко-красным цветом, блеском, насыщенным сладко-кисловатым вкусом.

Также на аукционе продавали черешню сортов Juno Heart. Коробочки "Сердца Юноны" обошлись покупателям несколько дешевле: от 150 тысяч йен (около тысячи долларов) и до 15 тысяч йен (110 долларов за коробочку).

В Японии ценят красивые фрукты с богатым вкусом. Это прекрасный подарок деловым партнерам. Так что цена на них может достигать невиданных высот. Такие фрукты обычно упаковываются производителем в деревянные ящички и на них наносится элегантный логотип. Так, два года назад на аукционе в Токио были проданы идеальные мандарины компании Hinomaru за миллион йен.