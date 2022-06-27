У Японії продали 15 черешень за 4 тисячі доларів

Це ексклюзивний сорт Aomori Heartbeat. Черешні відрізняються насиченим смаком та величиною.

У Японії ягоду черешні сорту Aomori Heartbeat продали за 600 тисяч єн. Це понад 4 тисячі доларів. Про це повідомляє The Asahi Shimbun.

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У Японії відбувся аукціон черешень, на якому за коробочку з 15 черешками отримали 600 тисяч єн (майже 4 тисяч доларів). Так одна черешня коштувала покупцю майже 300 доларів (40 тисяч єн).

[ + – ] Коробочка ексклюзивних черешень Фото: The Asahi Shimbun

Виробники з префектури Аоморі три роки тому почали активно просувати на ринок виведений ними сорт Aomori Heartbeat.

На перших торгах цього року ціна за одну ягоду стала рекордною, на 25% вищою за ціни минулого року. Усього продано 11 коробок із черешнями.

[ + – ] Аукціон черешень у Японії Фото: The Asahi Shimbun

Новий сорт відрізняється величиною ягід — до 2-2,5 сантиметрів у діаметрі, яскраво-червоним кольором, блиском, насиченим солодко-кислуватим смаком.

Також на аукціоні продавали черешню сортів Juno Heart. Коробочки "Серця Юнони" коштували покупцям дещо дешевше: від 150 тисяч єн (майже тисяча доларів) та до 15 тисяч єн (110 доларів за коробочку).

У Японії цінують гарні фрукти з багатим смаком. Це чудовий подарунок діловим партнерам. Тож ціна на них може досягати небачених висот. Такі фрукти зазвичай упаковуються виробником у дерев'яні скриньки та на них наноситься елегантний логотип. Так, два роки тому на аукціоні в Токіо було продано ідеальні мандарини компанії Hinomaru за мільйон єн.