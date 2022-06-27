Дочь Мадонны прошлась по подиуму на парижской Неделе моды (видео)

Леон Лурдес вышла в обтягивающем комбинезоне с принтом в виде полумесяцев.

25-летняя Лурдес Леон, дочь американской поп-иконы Мадонны и модель, поучаствовала в показе дизайнера Марин Серр на Неделе мужской моды в Париже. Кадры с дефилирующей девушкой уже разлетелись по Сети.

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Леон была одета в обтягивающий дизайнерский комбинезон All Over Moon Catsuit, дополненый туфлями на каблуках и несколькими золотыми украшениями, включая браслеты, ожерелья, серьги и цепочки вокруг талии. Волосы Лурдес распустила, а макияж сделала с акцентом на глаза и губы.

Марин Серр, новый 30-летний французский дизайнер, провела совместный показ мод, рекламируя свою весенне-летнюю коллекцию 2023 года. Прессе на выставке были вручены заметки, в которых говорилось:

"Для Marine Serre крайне важно быть по-настоящему инклюзивной, гарантируя, что наши проекты и опыт доступны для всех".

Именно поэтому среди моделей были люди с инвалидностью, избыточным весом, возрастные.

Леон приняла участие в показе Marine Serre через девять месяцев после того, как она во второй раз появилась на подиуме во время демонстрации коллекции Savage X Fenty в сентябре 2021 года на Amazon Prime.

Модель позировала, демонстрируя свою фигуру в бирюзовом бюстгальтере и трусиках в тон, в сочетании с высокими сапогами и халатом. Она также сделала яркий макияж глаз, а ее темные волосы были уложены в оригинальную прическу.

А в январе прошлого года она участвовала в кампании Savage x Fenty "Love On the Edge" ко Дню святого Валентина вместе с Рианной, а также Куанной Чейсингхорс, Тесс Макмиллан, Альвой Клэр, Суизз, Шуггой, Сарой Ким Найджа и Эваном Леффом.

Напомним, мать Лурдес опубликовала пост, где объяснила, почему боится за своих дочерей, в том числе за Лурдес, которая является ее первенцем.