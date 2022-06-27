Дочка Мадонни пройшлася подіумом на паризькому Тижні моди (відео)

Леон Лурдес вийшла в комбінезоні з принтом у вигляді півмісяців.

25-річна Лурдес Леон, дочка американської попікони Мадонни та модель, взяла участь у показі дизайнерки Марін Серр на Тижні чоловічої моди в Парижі. Кадри з дівчиною, що дефілює, вже розлетілися мережею.

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Леон одягнена в обтягуючий дизайнерський комбінезон All Over Moon Catsuit, доповнений туфлями на підборах і кількома золотими прикрасами, включаючи браслети, намиста, сережки та ланцюжки навколо талії. Волосся Лурдес розпустила, а макіяж зробила з акцентом на очі та губи.

Марін Серр, нова 30-річна французька дизайнерка, провела сумісний показ мод, рекламуючи свою весняно-літню колекцію 2023 року. Пресі на виставці були вручені нотатки, в яких йшлося:

"Для Marine Serre дуже важливо бути по-справжньому інклюзивною, гарантуючи, що наші проєкти та досвід доступні для всіх".

Саме тому серед моделей були люди з інвалідністю, надмірною вагою, старші.

Леон взяла участь у показі Marine Serre через дев'ять місяців після того, як вона вдруге з'явилася на подіумі під час демонстрації колекції Savage X Fenty у вересні 2021 року на Amazon Prime.

Модель позувала, демонструючи свою фігуру в бірюзовому бюстгальтері та трусиках у тон, у поєднанні з високими чоботами та халатом. Вона також зробила яскравий макіяж очей, а її темне волосся було покладено в оригінальну зачіску.

А в січні минулого року вона брала участь у кампанії Savage x Fenty "Love On the Edge" до Дня святого Валентина разом з Ріанною, а також Куанною Чейсінгхорс, Тесс Макміллан, Альвою Клер, Суізз, Шуггою, Сарою Кім Найджа та Еваном Леффом.

Нагадаємо, мати Лурдес опублікувала пост, де пояснила, чому боїться за своїх дочок, зокрема за Лурдес, яка є її первістком.