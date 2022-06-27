Баловни судьбы. Кому из знаков зодиака повезет с деньгами в июле 2022

Успехи в финансовых вопросах ждут Стрельцов, Весов и Рыб.

Астрологи утверждают, что в июле пять медленных планеты будут находиться в ретроградном положении. Среди них Плутон, Нептун, Юпитер, Уран. Когда медленные планеты идут в обратном направлении, энергия замедляется. Наступает период для получения результатов. Обычно такой месяц предполагает завершение какого-то цикла. А когда что-то завершается, появляются планы. У многих представителей знаков зодиака в июле на первом плане денежные вопросы.

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Стрелец

По словам астролога Анжелы Перл, Новолуние 29 июня у Стрельцов будет в 8 доме финансов. С этого момента и в ближайшие две недели энергия будет сосредоточена в денежной сфере. Речь идет о чужих финансах. Это могут быть доходы мужа или жены, инвестиции в ваш бизнес, новый бизнес-партнер, а также новость о наследстве, стипендия, господдержка, алименты, кредиты.

Полнолуние 13 июля также будет у Стрельцов в финансовом доме, поэтому денежные вопросы будут важными весь месяц. Это очень хорошее время для того, чтобы взять кредит, ипотеку, купить дом, перевести инвестиции из одних активов в другие. Возможно будете что-то продавать или покупать. Или получите финансовую помощь, появится новый источник дохода.

6 июля Марс — планета активных действий — поменяет знак и войдет в 6 дом вашего гороскопа, где соединится с Ураном в вашем секторе работы. Уран — планета сюрпризов и неожиданностей. Может быть, появится нагрузка, за которую получите хорошие деньги. Возможно, уволитесь и решите работать на себя.

6 июля еще одна планета — Меркурий поменяет знак и войдет в 8 дом вашего гороскопа. Получите новость о финансах. Может быть, будет раздел имущества, крупная покупка, оформление кредита, общие инвестиции с кем-то.

13 июля — полная луна в вашем втором доме денег. Может быть, придется поменять работу, найти дополнительный источник дохода.

19 июля Венера — планета любви и денег — войдет в сектор денег. В 8 доме она на своем месте. Кто-то будет щедрым с вами, поможет вам финансово, захочет вложиться в ваш бизнес, найдется инвестор для вашего стартапа. Будет везение в плане доходов. Вырастут ваши вложения.

Рыбы

Новолуние 29 июня у Рыб будет в 5 доме любви, радостей, удовольствий. Эта энергия действует до 13 июля. Возможно, будут приятные новости о прибыли. А также пятый дом — это энергия выигрыша, победы. Поэтому купите себе лотерею в этот период. Или примите участие в конкурсе.

6 июля Марс соединится с Ураном — будут резкие перемены, связанные с работой. Марс в гороскопе Рыб также управляет вторым домом финансов. Поэтому перемены будут связаны с денежными вопросами.

6 июля планета Меркурий войдет в пятый дом, будет много новостей, связанных с чем-то радостным. Приедут гости.

Полнолуние 13 июля будет в 11 доме и затронет тему друзей. Будут встречи, новые знакомства. Может быть у вас появится работа онлайн, так как 11 дом также отвечает за соцсети. Это хороший период для рекламы. Можете заняться раскруткой своего бизнеса, продвижением.

19 июля Венера войдет в 5 дом вашего гороскопа. Будут приятные покупки.

20 июля Меркурий входит в 6 дом работы. Будете решать важные задачи — возможно, переговоры, подписание контрактов, заключение сделок. Также Солнце будет в 6 дом вашего гороскопа. Это отличный период для работы с клиентами, новых проектов. Также 6 дом — дом здоровье. А значит у вас будет много энергии для реализации поставленных задач.

Весы

В конце июня Новолуние у Весов в 10 доме карьеры, статуса, работы. Будет новая работа, возможно, смена руководства. Можете в этот период до 13 июля получить новое предложение, выберете новую цель, направление. В начале июля вы зададитесь вопросом, куда двигаться дальше. Возможно, будут новые клиенты, проект, переедите в другой место и будете искать новую сферу.

Также вам придется подтверждать репутацию заново. Возможно, получить лицензию, сдать профессиональный экзамен, сделать так, чтобы вас узнали на новом месте. Или вы будете представлять проект или организацию.

6 июля Марс — планета активных действий и желаний, входит в ваш восьмой дом денег. Нужно будет предпринимать действия и усилия для сохранения финансов, инвестиций, вывода денег. Возможно, речь идет о разделе имущества. Восьмой дом — это чужие деньги. То есть кредиты, выплаты, инвестиции. Может быть, поменяется стоимость ваших активов. Или будет судебный процесс по наследству, алиментам. Возможно, будете подавать на государственные дотации.

Марс в гороскопе у Весов символизирует также партнера, брак и отношения. Может быть, ситуация будет связана с заработком мужа или жены или бизнес-партнера.

Кроме того, 8 дом — дом эмоций и психологии. Пойдете на какие-то курсы, погрузитесь в новые науки, может быть связанные с эзотерикой. Также это дом зачатия, интимных отношений. Возможно, вы планируете детей, и это отличный период.

6 июля Меркурий войдет в 10 дом гороскопа. Будут новости о карьере, работе. Получите диплом или новую должность. Может быть, поменяется ваш статус — выйдете замуж или разведетесь.

13 июля Полнолуние будет в 4 доме недвижимости, семьи, родителей. Хороший период для сделок купли-продажи, переезда.

19 июля Венера — планета денег и удачи — входит в 10 дом работы и карьеры. Будут хорошие заказы, клиенты, проекты, деньги. Исполнится желание, достигнете цели.

С 20 июля энергия смещается. Меркурий входит в 11 дом — планы на будущие, получение результатов. Это дом друзей, социума. Будете больше времени проводить среди людей. А также Солнце входит в 11 дом. Будет больше энергии для общения, организации чего-либо.

Фокус ранее писал о том, кому из представителей знаков зодиака больше других повезет в июле.