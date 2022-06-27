Улюбленці долі. Кому зі знаків зодіаку пощастить з грошима у липні 2022 року

Успіхи у фінансових питаннях чекають Стрільців, Терезів і Риб.

Астрологи стверджують, що в липні п'ять повільних планет будуть у ретроградному стані. Зокрема Плутон, Нептун, Юпітер, Уран. Коли повільні планети йдуть у зворотному напрямку, енергія сповільнюється. Настає період отримання результатів. Зазвичай, такий місяць передбачає завершення якогось циклу. А коли щось закінчується, з'являються плани. У багатьох представників знаків зодіаку в липні першому плані грошові питання.

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Стрілець

За словами астрологині Анжели Перл, Молодий місяць 29 червня у Стрільців буде у 8 будинку фінансів. З цього моменту й у найближчі два тижні енергія буде зосереджена у грошовій сфері. Йдеться про чужі фінанси. Це можуть бути доходи чоловіка чи дружини, інвестиції у ваш бізнес, новий бізнес-партнер, а також новина про спадщину, стипендія, держпідтримка, аліменти, кредити.

Повний місяць 13 липня також буде у Стрільців у фінансовому будинку, тому грошові питання будуть важливими весь місяць. Це дуже чудовий час для того, щоб взяти кредит, іпотеку, купити будинок, перевести інвестиції з одних активів в інші. Можливо будете щось продавати чи купувати. Або отримаєте фінансову допомогу, з'явиться нове джерело прибутку.

6 липня Марс — планета активних дій — поміняє знак та увійде у 6 будинок вашого гороскопу, де з'єднається з Ураном у вашому секторі роботи. Уран — планета сюрпризів і несподіванок. Можливо, з'явиться навантаження, за яке отримаєте хороші гроші. Можливо, звільнитеся та вирішите працювати на себе.

6 липня ще одна планета — Меркурій поміняє знак та увійде у восьмий будинок вашого гороскопа. Отримайте новину про фінанси. Можливо, буде розподіл майна, велика купівля, оформлення кредиту, загальні інвестиції з кимось.

13 липня — повний місяць у вашому другому будинку грошей. Можливо, доведеться змінити роботу, знайти додаткове джерело доходу.

19 липня Венера — планета кохання і грошей — увійде в сектор грошей. У 8-му будинку вона на своєму місці. Хтось буде щедрим із вами, допоможе вам фінансово, захоче вкластися у ваш бізнес, знайдеться інвестор для вашого стартапу. Буде везіння у плані доходів. Виростуть ваші вкладення.

Риби

Молодий місяць 29 червня у Риб буде в 5 будинку кохання, радостей, задоволень. Ця енергія діє до 13 липня. Можливо, будуть приємні новини про прибуток. А також п'ятий будинок — це енергія виграшу, перемоги. Тому купіть собі лотерею у цей період. Або візьміть участь у конкурсі.

6 липня Марс з'єднається з Ураном — будуть різкі зміни, пов'язані з роботою. Марс у гороскопі Риб також керує другим будинком фінансів. Тому зміни будуть пов'язані із фінансовими питаннями.

6 липня планета Меркурій увійде у п'ятий будинок, буде багато новин, пов'язаних із чимось радісним. Приїдуть гості.

Повний місяць 13 липня буде в 11 будинку та торкнеться теми друзів. Будуть зустрічі, нові знайомства. Можливо, у вас з'явиться робота онлайн, тому що 11 будинок також відповідає за соцмережі. Це чудовий період для реклами. Можете зайнятися розкручуванням свого бізнесу, просуванням.

19 липня Венера увійде у 5-й будинок вашого гороскопу. Будуть приємні покупки.

20 липня Меркурій входить у 6-й будинок роботи. Ви вирішуватимете важливі завдання — можливо, переговори, підписання контрактів, укладання угод. Також Сонце буде у 6 будинку вашого гороскопу. Це чудовий період для роботи з клієнтами, нових проєктів. Також 6 будинок — будинок здоров'я. А значить, у вас буде багато енергії для реалізації поставлених завдань.

Терези

Наприкінці червня Молодий місяць у Терезів у 10 будинку кар'єри, статусу, роботи. Буде нова робота, можливо, зміна керівництва. Можете в цей період до 13 липня отримати нову пропозицію, оберете нову мету, напрямок. На початку липня ви поставите питання, куди рухатися далі. Можливо, будуть нові клієнти, проєкт, переїдете в інше місце та шукатимете нову сферу.

Також вам доведеться підтверджувати репутацію заново. Можливо, отримати ліцензію, скласти професійний іспит, зробити так, щоб вас впізнали на новому місці. Або ви представлятимете проєкт чи організацію.

6 липня Марс — планета активних дій і бажань, входить до вашого восьмого будинку грошей. Потрібно буде робити дії та зусилля для збереження фінансів, інвестицій, виведення грошей. Можливо, йдеться про розподіл майна. Восьмий будинок — це чужі гроші. Тобто кредити, виплати, інвестиції. Можливо, зміниться вартість ваших активів. Або буде судовий процес у спадок, аліменти. Можливо, будете подавати на державні дотації.

Марс у гороскопі у Терезів символізує також партнера, шлюб і стосунки. Можливо, ситуація буде пов'язана із заробітком чоловіка чи дружини чи бізнес-партнера.

Крім того, 8 будинок — будинок емоцій і психології. Підете на якісь курси, поринете в нові науки, можливо пов'язані з езотерикою. Також це будинок зачаття, інтимних стосунків. Можливо, ви плануєте дітей, і це чудовий період.

6 липня Меркурій увійде до 10-го будинку гороскопу. Будуть новини про кар'єру, роботу. Отримайте диплом чи нову посаду. Можливо, зміниться ваш статус — вийдете заміж або розлучитеся.

13 липня Повний місяць буде в 4 будинку нерухомості, сім'ї, батьків. Гарний період для угод купівлі-продажу, переїзду.

19 липня Венера — планета грошей та удачі — входить до 10-го будинку роботи та кар'єри. Будуть добрі замовлення, клієнти, проекти, гроші. Здійсниться бажання, досягнете мети.

З 20 липня енергія зміщується. Меркурій входить в 11 будинок — плани на майбутні, отримання результатів. Це будинок друзів, соціуму. Будете більше часу проводити серед людей. А також Сонце входить до 11-го будинку. Буде більше енергії для спілкування, організації чогось.

Фокус раніше писав про те, кому з представників знаків зодіаку найбільше пощастить у липні.