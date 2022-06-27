Салон красоты на дому. Рецепты омолаживающих масок из простых продуктов 2022

Используя простые ингредиенты из холодильника можно омолодить и осчастливить свою кожу.

Благодаря лету и его плодам у себя дома можно устроить полноценный салон красоты. На огородах и местных базарах все больше появляются разнообразные овощи и фрукты, которые можно не только употреблять внутрь, но и использовать снаружи для омоложения своей кожи.

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Предлагаем несколько рецептов эффективных омолаживающих масок в домашних условиях.

Яичная

Составные яйца давно известны своими свойствами в увлажнении и омоложении кожи. Однако для более сухой кожи подойдет именно желток, который следует отделить от белка в небольшую посуду.

Добавляем к нему 1 ст. ложку оливкового масла. Хорошо смешиваем.

С помощью мягкой кисточки наносим смесь на лицо. Оставляем на 15 минут, после чего смываем холодной водой.

Банановая

Этот фрукт не только вкусен, но и полезен в увлажнении кожи и нормализации обменных процессов в клетках эпидермиса. Его используют также для предотвращения появления морщин и отбеливания пигментации. В отличие от яйца, банан подойдет как для сухой, так и для жирной кожи.

Ингредиенты:

Половина банана

1/4 яблока

1 ч. ложка оливкового масла

1 ст. ложка овсяных хлопьев.

Для начала банан разминаем вилкой. После этого в ступке измельчаем овсяные хлопья. Четверть яблока натираем на мелкой терке. Все это хорошо смешиваем.

Наносим маску на 20 мин. Смесь следует снять с лица ватным тампоном, намоченным в прохладной воде.

Напомним, топ-5 простых рецептов эффективных масок в домашних условиях из самых простых продуктов.