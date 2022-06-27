Салон краси вдома. Рецепти омолоджувальних масок з простих продуктів 2022

Використовуючи прості інгредієнти з холодильника, можна омолодити та ощасливити свою шкіру.

Завдяки літу та його плодам у себе вдома можна влаштувати повноцінний салон краси. На городах та місцевих базарах усе більше з'являються різноманітні овочі та фрукти, які можна не лише вживати всередину, а й використовувати зовні для омолодження своєї шкіри.

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Пропонуємо кілька рецептів ефективних омолоджувальних масок у домашніх умовах.

Яєчна

Складові яйця давно відомі своїми властивостями у зволоженні та омолодженні шкіри. Проте для більш сухої шкіри підійде саме жовток, який варто відділити від білка в невеликий посуд.

Додаємо до нього 1 ст. ложку оливкової олії. Добре змішуємо суміш.

За допомогою м'якого пензлика наносимо суміш на обличчя. Залишаємо на 15 хвилин, після чого змиваємо холодною водою.

Бананова

Цей фрукт не лише дуже смачний, а й корисний у зволоженні шкіри та нормалізації обмінних процесів у клітинах епідермісу. Його використовують також для запобігання появі зморшок та відбілювання пігментації. На відміну від яйця, банан підійде як для сухої, так і для жирної шкіри.

Інгредієнти

Половина банана

1/4 яблука

1 ч. ложка оливкової олії

1 ст. ложка вівсяних пластівців

Для початку банан розминаємо виделкою. Після цього у ступці подрібнюємо вівсяні пластівці. Чверть яблука натираємо на дрібній тертці. Усе це гарно змішуємо.

Наносимо маску на 20 хв. Суміш варто зняти з обличчя ватним тампоном, намоченим у прохолодній воді.

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