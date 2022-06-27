Ким Кардашьян продемонстрировала самый модный купальник июля 2022 (фото)

Знаменитость заметно похудела и сменила прическу.

41-летняя американская теледива и бизнесвумен Ким Кардашьян продемонстрировала самый модный купальник июня и июля 2022. Снимком в стильном пляжном образе она поделилась на своей Instagram-странице с более чем 320 млн подписчиков.

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Уже блондинка Ким примеряла среди высоких пальм и океанского воздуха черно-серебряное бикини. На модели был серебристый лиф без бретелек и черный низ с серебряной вставкой.

Знаменитость заметно похудела, ведь в мае 2022 специально ограничила рацион своего питания и активнее занималась физическими нагрузками, чтобы влезть в легендарное платье Мэрилин Монро. В частности, бизнесвумен покрасила свои насыщенные черные волосы в платиновый блонд.

[ + – ] Ким Кардашьян на берегу океана

Подписчики американской знаменитости засыпали ее одобрительными комментариями.

"Королева блондинка", "мне так нравится это бикини", "горячая мама", — пишут фолловеры Кардашьян.

Напомним, 41-летняя Ким Кардашьян резко изменила образ и лишилась своих длинных волос.

Также Фокус писал о скандале вокруг легендарного платья Мэрилин Монро, которое Ким Кардашьян надела на красную дорожку Met Gala 2022. Знаменитость из-за своих пышных форм испортила культовый наряд.