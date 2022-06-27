Кім Кардаш'ян продемонструвала наймодніший купальник липня 2022 (фото)

Знаменитість помітно схудла та змінила зачіску.

41-річна американська теледіва та бізнесвумен Кім Кардаш'ян продемонструвала наймодніший купальник червня та липня 2022. Знімком у стильному пляжному образі вона поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 320 млн підписників.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Уже білявка Кім приміряла серед високих пальм та океанського повітря чорно-срібне бікіні. На моделі був сріблястий ліф без бретелей та чорний низ зі срібною вставкою.

Знаменитість помітно схудла, адже у травні 2022 спеціально обмежила раціон свого харчування та активніше займалася фізичними навантаженнями, аби влізти у легендарну сукню Мерилін Монро. Зокрема бізнесвумен пофарбувала своє насичене чорне волосся у платиновий блонд.

[ + – ] Кім Кардаш'ян на березі океану

Підписники американської знаменитості засипали її схвальними коментарями.

"Королева блондинка", "мені так подобається це бікіні", "гаряча мама", — пишуть фоловери Кардаш'ян.

Нагадаємо, 41-річна Кім Кардаш'ян різко змінила образ та позбавилася свого довгого волосся.

Також Фокус писав про скандал навколо легендарної сукні Мерилін Монро, яку Кім Кардаш'ян надягла на червону доріжку Met Gala 2022. Знаменитість через свої пишні форми зіпсувала культове вбрання.