Рецепт сочных чебуреков от Лизы Глинской (видео)

Чебуреки легко готовятся в домашних условиях и получаются очень вкусными и сочными.

Чебуреки – блюдо из разряда "вредных", как многие считают, но от этого оно не перестает быть любимым среди почитателей фаст-фуда. Приготовить вкусные чебуреки можно и дома. Как сделать их так, чтобы они получились максимально вкусными, рассказала победительница второго сезона "МастерШеф" Лиза Глинская.

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Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 500 гр;

Соль – 10 гр;

Кипяток – 250 мл;

Подсолнечное рафинированное масло – 30 мл;

Водка – 20 мл (если нет, то не добавлять).

Для начинки:

Говядина – 300 гр;

Лук – 300 гр;

Холодная вода – 80 мл;

Курдюк или сало – 70 гр;

Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Соль растворить в кипятке. В миску всыпать муку и сделать в центре углубление, куда затем добавить кипяток с солью, масло и водку, а затем замесить тесто. Вымешивать долго его не нужно.

Сначала тесто получится по виду немного неоднородным, но это нормально. Оберните его пищевой пленкой и оставьте на полчаса при комнатной температуре. За это время его структура улучшится, оно станет красивым и однородным. Затем тесто нужно снова промять и оставить еще раз на полчаса замотанным в пищевую пленку. После этого его можно использовать.

Готовим начинку. Мясо и сало перемалываем в фарш или берем готовый. Лук чистим и трем на терке. Перемешиваем лук с фаршем, солим, перчим и добавляем воду.

Далее берем небольшой кусочек теста, размером с грецкий орех, где-то 60-70 граммов, и, хорошо подпыливая мукой, раскатываем максимально круглый пласт. Далее ложим начинку, защипываем края пальцами, а затем и вилкой. Жарим в большом количестве разогретого масла с обеих сторон. Чтобы убрать лишнее масло, выкладываем чебуреки на бумажные полотенца.

Напомним, как приготовить турецкую закуску из курицы и вчерашнего хлеба.