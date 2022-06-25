Простой рецепт турецкой закуски из курицы и вчерашнего хлеба

Курицу по-черкесски можно подавать с тостами или лепешками.

Если в холодильнике осталось немного курицы и вчерашнего хлеба, их можно превратить в сытное турецкое мезе. Для этого достаточно измельчить курицу и смешать ее с черствым хлебом, пропитанным куриным бульоном или молоком, добавить толченые грецкие орехи, чеснок и острую паприку. Подавать такое блюдо можно сразу или оставить на некоторое время в холодильнике и заправить позже.

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Курицу по-черкесски — так называется турецкая закуска из перечисленных ингредиентов — можно намазать на тосты, завернуть в лепешки или подавать как часть большого блюда с другими закусками. Например, хумусом и овощами на гриле. The Guardian поделился рецептом этого простого блюда.

Курица по-черкесски:

1 большой ломтик черствого хлеба — около 100 г

100 мл куриного бульона или молока

2 ст. л. оливкового масла первого отжима

100 г грецкого ореха — 50 г растолочь в ступке, остальные оставить целыми

1 зубчик чеснока

2 ч. л. сладкой паприки

180 г остатков измельченного вареного куриного мяса

Морская соль и черный перец по вкусу

Нарезанная петрушка для подачи (по желанию)

Хлеб для подачи (по желанию)

Пошаговый рецепт:

Берем черствый хлеб, кладем его в миску, заливаем бульоном или молоком и оставляем размягчаться.

Размягченный хлеб нарезаем на кусочки и добавляем столовую ложку оливкового масла, измельченные грецкие орехи, чеснок, чайную ложку паприки и курицу.

Добавляем соль и перец по вкусу и тщательно перемешиваем.

Кладем куриную смесь на тарелку, добавляем ложку разогретого оливкового масла и остатки паприки.

Сверху закуску украшаем половинками грецких орехов и по желанию посыпаем измельченной петрушкой.

Блюдо можно подавать с поджаренным хлебом в качестве закуски, намазывать на сандвичи или заворачивать в качестве начинки в лепешки.

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