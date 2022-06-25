Простой рецепт турецкой закуски из курицы и вчерашнего хлеба
Курицу по-черкесски можно подавать с тостами или лепешками.
Если в холодильнике осталось немного курицы и вчерашнего хлеба, их можно превратить в сытное турецкое мезе. Для этого достаточно измельчить курицу и смешать ее с черствым хлебом, пропитанным куриным бульоном или молоком, добавить толченые грецкие орехи, чеснок и острую паприку. Подавать такое блюдо можно сразу или оставить на некоторое время в холодильнике и заправить позже.
Курицу по-черкесски — так называется турецкая закуска из перечисленных ингредиентов — можно намазать на тосты, завернуть в лепешки или подавать как часть большого блюда с другими закусками. Например, хумусом и овощами на гриле. The Guardian поделился рецептом этого простого блюда.
Курица по-черкесски:
- 1 большой ломтик черствого хлеба — около 100 г
- 100 мл куриного бульона или молока
- 2 ст. л. оливкового масла первого отжима
- 100 г грецкого ореха — 50 г растолочь в ступке, остальные оставить целыми
- 1 зубчик чеснока
- 2 ч. л. сладкой паприки
- 180 г остатков измельченного вареного куриного мяса
- Морская соль и черный перец по вкусу
- Нарезанная петрушка для подачи (по желанию)
- Хлеб для подачи (по желанию)
Пошаговый рецепт:
- Берем черствый хлеб, кладем его в миску, заливаем бульоном или молоком и оставляем размягчаться.
- Размягченный хлеб нарезаем на кусочки и добавляем столовую ложку оливкового масла, измельченные грецкие орехи, чеснок, чайную ложку паприки и курицу.
- Добавляем соль и перец по вкусу и тщательно перемешиваем.
- Кладем куриную смесь на тарелку, добавляем ложку разогретого оливкового масла и остатки паприки.
- Сверху закуску украшаем половинками грецких орехов и по желанию посыпаем измельченной петрушкой.
- Блюдо можно подавать с поджаренным хлебом в качестве закуски, намазывать на сандвичи или заворачивать в качестве начинки в лепешки.
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