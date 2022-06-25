Простий рецепт турецької закуски з курки та вчорашнього хліба
Курку по-черкеськи можна подавати з тостами або коржами.
Якщо в холодильнику залишилося трохи курки та вчорашнього хліба, їх можна перетворити на ситне турецьке мезе. Для цього достатньо подрібнити курку та змішати її з черствим хлібом, просоченим курячим бульйоном або молоком, додати товчені горіхи, часник і гостру паприку. Подавати таку страву можна відразу або на деякий час залишити в холодильнику та заправити пізніше.
Курку по-черкеськи — так називається турецька закуска з перерахованих інгредієнтів — можна намазати на тости, загорнути в коржики або подавати як частину великої страви з іншими закусками. Наприклад, хумусом і овочами на грилі. The Guardian поділився рецептом цієї простої страви.
Курка по-черкеськи:
- 1 велика скибочка черствого хліба — близько 100 г
- 100 мл курячого бульйону чи молока
- 2 ст. л. оливкової олії першого віджиму
- 100 г волоського горіха — 50 г потовкти в ступці, решту залишити цілими
- 1 зубчик часнику
- 2 ч. л. солодкої паприки
- 180 г. залишків подрібненого вареного курячого м'яса
- Морська сіль і чорний перець до смаку
- Нарізана петрушка для подачі (за бажанням)
- Хліб для подачі (за бажанням)
Покроковий рецепт:
- Беремо черствий хліб, кладемо його в миску, заливаємо бульйоном чи молоком і залишаємо розм'якшуватися.
- Розм'якшений хліб нарізаємо на шматочки й додаємо столову ложку оливкової олії, подрібнені волоські горіхи, часник, чайну ложку паприки та курку.
- Додаємо сіль і перець до смаку та ретельно перемішуємо.
- Кладемо курячу суміш на тарілку, додаємо ложку розігрітої оливкової олії та залишки паприки.
- Зверху закуску прикрашаємо половинками волоських горіхів і за бажанням посипаємо подрібненою петрушкою.
- Страву можна подавати з підсмаженим хлібом як закуску, намазувати на сандвічі або загортати як начинку в коржики.
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