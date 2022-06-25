Простий рецепт турецької закуски з курки та вчорашнього хліба

Курку по-черкеськи можна подавати з тостами або коржами.

Якщо в холодильнику залишилося трохи курки та вчорашнього хліба, їх можна перетворити на ситне турецьке мезе. Для цього достатньо подрібнити курку та змішати її з черствим хлібом, просоченим курячим бульйоном або молоком, додати товчені горіхи, часник і гостру паприку. Подавати таку страву можна відразу або на деякий час залишити в холодильнику та заправити пізніше.

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Курку по-черкеськи — так називається турецька закуска з перерахованих інгредієнтів — можна намазати на тости, загорнути в коржики або подавати як частину великої страви з іншими закусками. Наприклад, хумусом і овочами на грилі. The Guardian поділився рецептом цієї простої страви.

Курка по-черкеськи:

1 велика скибочка черствого хліба — близько 100 г

100 мл курячого бульйону чи молока

2 ст. л. оливкової олії першого віджиму

100 г волоського горіха — 50 г потовкти в ступці, решту залишити цілими

1 зубчик часнику

2 ч. л. солодкої паприки

180 г. залишків подрібненого вареного курячого м'яса

Морська сіль і чорний перець до смаку

Нарізана петрушка для подачі (за бажанням)

Хліб для подачі (за бажанням)

Покроковий рецепт:

Беремо черствий хліб, кладемо його в миску, заливаємо бульйоном чи молоком і залишаємо розм'якшуватися.

Розм'якшений хліб нарізаємо на шматочки й додаємо столову ложку оливкової олії, подрібнені волоські горіхи, часник, чайну ложку паприки та курку.

Додаємо сіль і перець до смаку та ретельно перемішуємо.

Кладемо курячу суміш на тарілку, додаємо ложку розігрітої оливкової олії та залишки паприки.

Зверху закуску прикрашаємо половинками волоських горіхів і за бажанням посипаємо подрібненою петрушкою.

Страву можна подавати з підсмаженим хлібом як закуску, намазувати на сандвічі або загортати як начинку в коржики.

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