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Простий рецепт турецької закуски з курки та вчорашнього хліба

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рецепт, курка, хліб
Фото: Instagram | Рецепт курки по-черкеськи

Курку по-черкеськи можна подавати з тостами або коржами.

Якщо в холодильнику залишилося трохи курки та вчорашнього хліба, їх можна перетворити на ситне турецьке мезе. Для цього достатньо подрібнити курку та змішати її з черствим хлібом, просоченим курячим бульйоном або молоком, додати товчені горіхи, часник і гостру паприку. Подавати таку страву можна відразу або на деякий час залишити в холодильнику та заправити пізніше.

Курку по-черкеськи — так називається турецька закуска з перерахованих інгредієнтів — можна намазати на тости, загорнути в коржики або подавати як частину великої страви з іншими закусками. Наприклад, хумусом і овочами на грилі. The Guardian поділився рецептом цієї простої страви.

Курка по-черкеськи:

  • 1 велика скибочка черствого хліба — близько 100 г
  • 100 мл курячого бульйону чи молока
  • 2 ст. л. оливкової олії першого віджиму
  • 100 г волоського горіха — 50 г потовкти в ступці, решту залишити цілими
  • 1 зубчик часнику
  • 2 ч. л. солодкої паприки
  • 180 г. залишків подрібненого вареного курячого м'яса
  • Морська сіль і чорний перець до смаку
  • Нарізана петрушка для подачі (за бажанням)
  • Хліб для подачі (за бажанням)

Покроковий рецепт:

  • Беремо черствий хліб, кладемо його в миску, заливаємо бульйоном чи молоком і залишаємо розм'якшуватися.
  • Розм'якшений хліб нарізаємо на шматочки й додаємо столову ложку оливкової олії, подрібнені волоські горіхи, часник, чайну ложку паприки та курку.
  • Додаємо сіль і перець до смаку та ретельно перемішуємо.
  • Кладемо курячу суміш на тарілку, додаємо ложку розігрітої оливкової олії та залишки паприки.
  • Зверху закуску прикрашаємо половинками волоських горіхів і за бажанням посипаємо подрібненою петрушкою.
  • Страву можна подавати з підсмаженим хлібом як закуску, намазувати на сандвічі або загортати як начинку в коржики.

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