Рецепт соковитих чебуреків від Лізи Глінської (відео)

Чебуреки легко готуються в домашніх умовах і виходять дуже смачними та соковитими.

Чебуреки — страва з розряду "шкідливих", як багато хто вважає, але від цього вона не перестає бути улюбленою серед шанувальників фаст-фуду. Приготувати смачні чебуреки можна й удома. Як зробити їх так, щоб вони вийшли максимально смачними, розповіла переможниця другого сезону "МастерШеф" Ліза Глінська.

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Інгредієнти:

Для тіста:

борошно — 500 г;

сіль — 10 г;

окріп — 250 мл;

соняшникова рафінована олія — 30 мл;

горілка — 20 мл (якщо немає, то не додавати).

Для начинки:

яловичина — 300 г;

цибуля — 300 г;

холодна вода — 80 мл;

курдюк чи сало — 70 г;

сіль та перець — за смаком

Спосіб приготування:

Сіль розчинити в окропі. У миску всипати борошно і зробити в центрі поглиблення, куди потім додати окріп із сіллю, масло і горілку, а потім замісити тісто. Вимішувати довго не потрібно.

Спочатку тісто вийде на вигляд трохи неоднорідним, але це нормально. Оберніть його харчовою плівкою і залиште на пів години за кімнатної температури. За цей час його структура покращає, воно стане красивим та однорідним. Потім тісто потрібно знову пром'яти та залишити ще раз на пів години замотаним у харчову плівку. Після цього його можна використати.

Готуємо начинку. М'ясо та сало перемелюємо у фарш або беремо готовий. Цибулю чистимо і тремо на тертці. Перемішуємо цибулю із фаршем, солимо, перчимо та додаємо воду.

Далі беремо невеликий шматочок тіста, розміром із волоський горіх, десь 60-70 грамів, і, добре підпилюючи борошном, розкочуємо максимально круглий пласт. Далі кладемо начинку, защипуємо краї пальцями, а потім і виделкою. Смажимо у великій кількості розігрітої олії з обох боків. Щоб прибрати зайву олію, викладаємо чебуреки на паперові рушники.

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