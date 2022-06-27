96-летняя королева Елизавета II появилась на публичном мероприятии

В Букингемском дворце не озвучивали планы королевы по посещению Шотландии.

Ее Величество Елизавета II, которая в последнее время очень редко радует публику своим появлением на мероприятиях, посетила Шотландию, где приняла участие в Церемонии передачи ключей, сообщается в Twitter королевской семьи.

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В Букингемском дворце ранее заявляли, что монарх, испытывающая постоянные проблемы с передвижением, примет решение по поездке в Холируд в последний момент, поскольку состояние ее здоровья продолжает вызывать опасения. Как выяснилось, королева все же смогла поехать в свой шотландский замок, а ее сопровождали принц Чарльз, принцесса Анна, а также граф и графиня Уэссекские.

В рамках Холирудской недели, также известной как Королевская неделя, лорд-мэр символически вручает монарху ключи от Єдинбурга, и традиция диктует, что она затем возвращает их, доверив их сохранность избранным должностным лицам города.

Королева пребывала в отличном настроении и с удовольствием наблюдала за церемонией. На публике она была с тростью, на которую опиралась во время ходьбы.

Уже известно, что 28 июня Елизавета II посетит парад военнослужащих в рамках вручения ключа от Эдинбургского замка. Это будет возможность отпраздновать Платиновый юбилей королевы и воздать должное ее роли на посту главы вооруженных сил Великобритании.

Другие члены королевской семьи также примут участие в мероприятиях с понедельника по пятницу. Так, во вторник принцесса Анна проведет инвеституру от имени королевы в Холирудхаусе. В среду состоится вечеринка в саду в Холирудхаусе, которую устроят принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эдвард и его жена Софи. В качестве приглашенных будут те, кто внес положительный вклад в жизнь сообществ по всей Шотландии.

В пятницу Чарльз примет участие в параде телохранителей королевы Шотландии Реддендо в садах дворца. Он и Анна также будут присутствовать на службе чертополоха в соборе Святого Джайлса.

В пятницу принц Эдвард также проведет в саду Холирудхауса вечеринку для обладателей золотой награды герцога Эдинбургского со всей Шотландии.

Шотландия занимает особое место в сердце королевы. Она обычно приезжает в свое частное поместье Балморал в июле и остается там на продолжительные летние каникулы до октября. Последний раз монарх была в Шотландии в конце мая, где провела несколько дней, отдыхая и расслабляясь в преддверии мероприятий в честь Платинового юбилея.

Ее внучка, принцесса Евгения ранее рассказала, что королева "больше всего счастлива" в своем сельском шотландском поместье.

Напомним, недавно королева снова покаталась на лошади, несмотря на рекомендации врачей не делать этого.