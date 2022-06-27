96-річна королева Єлизавета II з'явилася на публічному заході

У Букінгемському палаці не озвучували плани королеви щодо відвідин Шотландії.

Її Величність Єлизавета II, яка останнім часом дуже рідко радує публіку своєю появою на заходах, відвідала Шотландію, де взяла участь у Церемонії передачі ключів, повідомляється у Twitter королівської родини.

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У Букінгемському палаці раніше заявляли, що монарх, яка має постійні проблеми з пересуванням, ухвалить рішення щодо поїздки в Голіруд в останній момент, оскільки стан її здоров'я продовжує викликати побоювання. Як з'ясувалося, королева все ж таки змогла поїхати у свій шотландський замок, а її супроводжували принц Чарльз, принцеса Анна, а також граф і графиня Вессекські.

У межах Голірудського тижня, також відомого як Королівський тиждень, лорд-мер символічно вручає монарху ключі від Единбурга, і традиція диктує, що вона потім повертає їх, довіривши їхню безпеку обраним посадовим особам міста.

Королева перебувала в чудовому настрої та із задоволенням спостерігала за церемонією. На публіці вона була з палицею, на яку спиралася під час ходьби.

Уже відомо, що 28 червня Єлизавета II відвідає парад військовослужбовців у межах вручення ключа від Единбурзького замку. Це буде можливість відсвяткувати Платиновий ювілей королеви та віддати належне її ролі на посаді глави збройних сил Великобританії.

Інші члени королівської сім'ї також візьмуть участь у заходах із понеділка по п'ятницю. У вівторок принцеса Анна проведе інвеституру від імені королеви в Голірудхаусі. У середу відбудеться вечірка в саду в Голірудхаусі, яку влаштують принц Чарльз, принцеса Анна, принц Едвард і його дружина Софі. Запрошеними будуть ті, хто зробив позитивний внесок у життя спільнот по всій Шотландії.

У п'ятницю Чарльз візьме участь у параді охоронців королеви Шотландії Реддендо в садах палацу. Він і Анна також будуть присутні на службі будяку в соборі Святого Джайлса.

У п'ятницю принц Едвард також проведе в саду Голірудхаусу вечірку для володарів золотої нагороди герцога Единбурзького зі всієї Шотландії.

Шотландія займає особливе місце в серці королеви. Вона зазвичай приїжджає у свій приватний маєток Балморал у липні та залишається там на тривалі літні канікули до жовтня. Останній раз монарх була в Шотландії наприкінці травня, де провела кілька днів, відпочиваючи та розслабляючись напередодні заходів на честь Платинового ювілею.

Її онука принцеса Євгенія раніше розповіла, що королева "найщасливіша" у своєму сільському шотландському маєтку.

Нагадаємо, нещодавно королева знову покаталася на коні, незважаючи на рекомендації лікарів не робити цього.