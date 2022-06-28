48-летняя Виктория Бекхэм приехала на модный показ в полупрозрачном мини-платье

Вики появилась на публике в полностью черном ансамбле.

Британская дизайнер и экс-участница группы Spice Girl Виктория Бекхэм посетила модный показ коллекции осень-зима 2023 Le Papier (бумагаer) Simon Porte Jacquemus на ветреной французской солончаковой равнине недалеко от прибрежного Арля на юге Франции и привлекла внимание присутствующих тем, что появилась в черном с головы до ног, выглядя при этом невероятно стильно.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Бекхэм надела полностью черный ансамбль, который идеально выделялся на фоне соляной шахты

Вики выбрала укороченный черный блейзер с приспущенными плечами. Под его она надела облегающее мини-платье из шелковистого материала с косым кроем, с кружевной отделкой на вырезе, талии и нижней кромке, а также высокой отделкой на бедре. Образ она дополнила плотными черными колготками, которые гармонировали с ее черной остроносой обувью. Все вещии – из последней коллекции Бекхэм.

Также жена футболиста надела большие солнцезащитные очки, а в руках держала небольшую сумочку.

[ + – ] Виктория Бекхэм и Саймон Жакмюс

Кроме Бекхэм, на показе Саймона Жакмюса были и Венсан Кассель со своей женой Тиной Кунаки. Она нарядилась в прозрачное черное платье с открытой спиной и вырезами, а ее муж – в белую рубашку и джинсы.

[ + – ] Тина Кунаки и Венсан Кассель Фото: Скриншот

Двумя неделями ранее Виктория Бекхэм продемонстрировала совим подписчикам в соцсети идеальное белое атласное платье для лета с элегантным шлейфом и открытой спиной. Знаменитость таким образом представила новую линейку собственного косметического бренда Victoria Beckham Beauty.