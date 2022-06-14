Виктория Бекхэм продемонстрировала идеальное атласное платье (фото)

Британская знаменитость известна в том числе и своим ощущением стиля.

48-летняя певица и дизайнер Виктория Бекхэм продемонстрировала идеальное атласное платье на лето 2022. Снимками она поделилась на своей Instagram-странице с более чем 30 млн подписчиков.

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Жена Дэвида Бекхэма предстала в белом атласном приталенном платье с элегантным шлейфом и открытой спиной. Знаменитость таким образом представила новую линейку собственного косметического бренда Victoria Beckham Beauty.

[ + – ] Виктория Бекхэм продемонстрировала идеальное атласное платье на лето

Бывшая солистка группы Spice Girls, позируя в ванной комнате, собрала свои волосы в аккуратный пучок и практически не использовала никаких аксессуаров, чем еще больше обратила внимание на свое роскошное платье.

Отметим, что карусель фото собрала более 60 тысяч лайков за считанные дни. А фолловеры модели засыпали ее одобрительными комментариями.

"Королева Виктория", "Это просто прекрасно", "Ты выглядишь как картина", — пишут в комментариях фанаты Бекхэм.

Напомним, 48-летняя Виктория Бекхэм продемонстрировала свою подтянутую фигуру в спортивной юбке на берегу океана.

Также Фокус писал о скандале вокруг недавнего поста Виктории Бекхэм. Знаменитость поздравила королеву Великобритании Елизавету Вторую с Платиновым юбилеем на престоле, сравнив себя с 96-летним монархом. Подписчики жены Дэвида Бекхэма обвинили ее в нарциссизме.