Викторию Бекхэм обвинили в нарциссизме из-за сравнения себя с королевой
Знаменитость сравнила себя с 96-летним монархом.
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Британская певица и модель Виктория Бекхэм нарвалась на критику в Сети из-за своего необычного поздравления королевы Елизаветы Второй с Платиновым юбилеем на престоле. Об этом пишет The News.
Жена знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма сделала коллажи с собой и королевой Великобритании.
"70 лет быть источником вдохновения для многих! Включительно со мной, однозначно! Искренне приветствуем Ее Величество Королеву с платиновым юбилеем, какое достижение!" – отметила 48-летняя Бекхэм.
На снимках юбилярша и жена Дэвида Бекхэма пьют чай, сидят за компьютерами, держат собак и машут руками из окон автомобилей.
Однако поздравление певицы возмутило ее подписчиков, и на нее обрушилась волна критики. Многие обвинили Викторию в "самолюбии и нарциссизме".
"Неуместно такое делать!", "Какой нарциссический пост", "Серьезно??", "Отписка", — пишут фолловеры британской знаменитости.
Однако части аудитории Виктории Бекхэм необычное поздравление все же понравилось.
"Обе прекрасные", "Круто", — комментируют карусель фото подписчики Бекхэм.
Британские звездные супруги Виктория и Дэвид Бекхэм присутствовали на специальном обеде, посвященном празднованию Платинового юбилея королевы Елизаветы II в Лондоне. Об этом бывший футболист сообщил в своем Instagram.
"Нам с Викторией понравилось проводить время с этими невероятными людьми, которых королева отметила за их вклад в жизнь их сообществ. Было приятно услышать их вдохновляющие истории", — отмечал муж Виктории Бекхэм.
Напомним, 48-летняя Виктория Бекхэм продемонстрировала свою подтянутую фигуру в спортивной мини-юбке.
Тем временем королева Елизавета выпила чай с известным мультяшным персонажем — мишкой Паддингтоном.