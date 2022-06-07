Вікторію Бекхем звинуватили в нарцисизмі через порівняння себе із королевою

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Британська співачка та модель Вікторія Бекхем нарвалася на критику в мережі через своє незвичайне привітання королеви Єлизавети Другої з Платиновим ювілеєм. Про це пише The News.

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Дружина знаменитого футболіста Девіда Бекхема зробила колажі із собою та королевою Великобританії.

"70 років бути джерелом натхнення для багатьох! Включно зі мною, однозначно! Щиро вітаємо Її Величність Королеву з платиновим ювілеєм, яке досягнення!" — зазначила 48-річна Бекхем.

[ + – ] Вікторія Бекхем порівняла себе з королевою Єлизаветою Другою

На знімках ювілярка та дружина Девіда Бекхема п’ють чай, сидять за комп’ютерами, тримають собак та махають руками з вікон автомобілів.

Проте привітання співачки обурив її підписників, і на неї завалилася хвиля критики. Багато хто звинуватив Вікторію в "самолюбності та нарцисизмі".

"Недоречно таке робити!", "Який нарцисичний пост", "Серйозно??", "Відписка", — пишуть фоловери британської знаменитості.

Проте частині аудиторії Вікторії Бекхем незвичайне привітання все ж сподобалося.

"Обидві прекрасні", "Круто", — коментують карусель фото підписники Бекхем.

[ + – ] Вікторія та Девід Бекхем були присутні на спеціальному обіді, присвяченому святкуванню Платинового ювілею королеви

Британське зіркове подружжя Вікторія та Девід Бекхем були присутні на спеціальному обіді, присвяченому святкуванню Платинового ювілею королеви Єлизавети II у Лондоні. Про це колишній футболіст повідомив у своєму Instagram.

"Ми з Вікторією любили проводити час із цими неймовірними людьми, яких королева відзначила за їхній внесок у життя їхніх спільнот. Було приємно почути їхні надихаючі історії", — зазначав чоловік Вікторії Бекхем.

Нагадаємо, 48-річна Вікторія Бекхем продемонструвала свою підтягнуту фігуру в спортивній мініспідниці.

Тим часом королева Єлизавета випила чаю з відомим мультяшним персонажем — ведмедиком Паддінгтоном.