Вікторія Бекхем продемонструвала підтягнуту фігуру у мініспідниці (фото)

При зрості 163 сантиметри вага знаменитості становить лише 49 кілограмів.

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48-річна співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем продемонструвала свою підтягнуту фігуру на новому знімку в Instagram.

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Дружина Девіда Бекхема позує в білосніжному спортивному топі, бейсболці та мініспідниці на фоні океану.

"Вау!!! Це вихідні! (ну як би) 😂💕🎉", — підписала нову публікацію 48-річна знаменитість.

[ + – ] Вікторія Бекхем продемонструвала бездоганну фігуру

Підписники британської зірки засипали схвальними коментарями її нове фото.

"Яка прекрасна фігура", "Де ви зараз, це Мальдіви?", "Найкрасивіша жінка на планеті", — коментують фоловери Бекхем.

Вікторія постійно підтримує свою фігуру у належному вигляді завдяки фізичним тренуванням та спеціально підібраному раціону харчування.

Колишня учасниця гурту Spice Girls часто їсть рибу на грилі з овочами на пару, уникаючи смаженого в олії, гострого, солоного тощо. Це дозволяє Вікторії зберігати ідеальні параметри навіть після чотирьох пологів і залишатися такою ж стрункою, як і 20 років тому. При зрості 163 сантиметри вага знаменитості становить лише 49 кілограмів.

Нагадаємо, після чуток у мережі, що Вікторія Бекхем була проти весілля свого старшого сина Брукліна та американської акторки Ніколи Пельтц стало відомо, що між дівчатами справді пробігла чорна кішка. Дружина Брукліна не може знайти спільної мови з дівчиною меншого брата чоловіка, що дуже не подобається Вікторії Бекхем, яка намагається зібрати родину до купи та не допустити розколу.

Також Фокус писав про нещодавню зйомку та інтерв'ю 48-річної Вікторії Бекхем, у якому знаменитість назвала худорлявість старомодною.