Вікторія Бекхем продемонструвала підтягнуту фігуру у мініспідниці (фото)
При зрості 163 сантиметри вага знаменитості становить лише 49 кілограмів.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
48-річна співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем продемонструвала свою підтягнуту фігуру на новому знімку в Instagram.
Дружина Девіда Бекхема позує в білосніжному спортивному топі, бейсболці та мініспідниці на фоні океану.
"Вау!!! Це вихідні! (ну як би) 😂💕🎉", — підписала нову публікацію 48-річна знаменитість.
Підписники британської зірки засипали схвальними коментарями її нове фото.
"Яка прекрасна фігура", "Де ви зараз, це Мальдіви?", "Найкрасивіша жінка на планеті", — коментують фоловери Бекхем.
Вікторія постійно підтримує свою фігуру у належному вигляді завдяки фізичним тренуванням та спеціально підібраному раціону харчування.
Колишня учасниця гурту Spice Girls часто їсть рибу на грилі з овочами на пару, уникаючи смаженого в олії, гострого, солоного тощо. Це дозволяє Вікторії зберігати ідеальні параметри навіть після чотирьох пологів і залишатися такою ж стрункою, як і 20 років тому. При зрості 163 сантиметри вага знаменитості становить лише 49 кілограмів.
Нагадаємо, після чуток у мережі, що Вікторія Бекхем була проти весілля свого старшого сина Брукліна та американської акторки Ніколи Пельтц стало відомо, що між дівчатами справді пробігла чорна кішка. Дружина Брукліна не може знайти спільної мови з дівчиною меншого брата чоловіка, що дуже не подобається Вікторії Бекхем, яка намагається зібрати родину до купи та не допустити розколу.
Також Фокус писав про нещодавню зйомку та інтерв'ю 48-річної Вікторії Бекхем, у якому знаменитість назвала худорлявість старомодною.