Виктория Бекхэм продемонстрировала подтянутую фигуру в мини-юбке (фото)

При росте 163 сантиметра вес знаменитости составляет всего 49 килограммов.

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48-летняя певица и дизайнер Виктория Бекхэм продемонстрировала свою подтянутую фигуру на новом снимке в Instagram.

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Жена Дэвида Бекхэма позирует в белом спортивном топе, бейсболке и мини-юбке на фоне океана.

"Вау!!! Это выходные! (ну как бы) 😂💕🎉", — подписала новую публикацию 48-летняя знаменитость.

[ + – ] Виктория Бекхэм продемонстрировала безупречную фигуру

Подписчики британской звезды засыпали одобрительными комментариями ее новое фото.

"Какая прекрасная фигура", "Где вы сейчас, это Мальдивы?", "Самая красивая женщина на планете", — комментируют фолловеры Бекхэм.

Виктория постоянно поддерживает свою фигуру в должном виде благодаря физическим тренировкам и специально подобранному рациону питания.

Бывшая участница группы Spice Girls часто ест рыбу на гриле с овощами на пару, избегая жареного в масле, острого, соленого и т.п. Это позволяет Виктории сохранять идеальные параметры даже после четырех родов и оставаться такой же стройной, как и 20 лет назад. При росте 163 сантиметра вес знаменитости составляет всего 49 килограммов.

Напомним, после слухов в Сети, что Виктория Бекхэм была против свадьбы своего старшего сына Бруклина и американской актрисы Николы Пельтц, стало известно, что между девушками действительно пробежала черная кошка. Жена Бруклина не может найти общий язык с девушкой младшего брата мужа, что очень не нравится Виктории Бекхэм, которая пытается собрать семью вместе и не допустить раскола.

Также Фокус писал о недавней съемке и интервью 48-летней Виктории Бекхэм, в котором знаменитость назвала худобу старомодной.