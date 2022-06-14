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Вікторія Бекхем продемонструвала ідеальну атласну сукню (фото)

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Фото: victoriabeckham | Вікторія Бекхем

Британська знаменитість відома зокрема і своїм відчуттям стилю.

48-річна співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем продемонструвала ідеальну атласну сукню на літо 2022. Знімками вона поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 30 млн підписників.

Дружина Девіда Бекхема постала в білосніжній атласній приталеній сукні з елегантним шлейфом та відкритою спиною. Знаменитість таким чином представила нову лінійку свого косметичного бренду Victoria Beckham Beauty.

Вікторія Бекхем продемонструвала ідеальну атласну сукню на літо

Колишня солістка гурту Spice Girls, позуючи у ванній кімнаті, зібрала своє волосся в охайний пучок та практично не використала жодних аксесуарів, чим ще більше звернула увагу на свою розкішну сукню.

Зазначимо, що карусель фото зібрала понад 60 тисяч вподобань за лічені дні. А фоловери моделі засипали її схвальними коментарями.

"Королева Вікторія", "Це просто прекрасно", "Ти виглядаєш як картина", — пишуть у коментарях фанати Бекхем.

Нагадаємо, 48-річна Вікторія Бекхем продемонструвала свою підтягнуту фігуру у спортивній спідниці на березі океану.

Також Фокус писав про скандал навколо нещодавнього посту Вікторії Бекхем. Знаменитість привітала королеву Великобританії Єлизавету Другу з Платиновим ювілеєм на престолі, порівнявши себе із 96-річним монархом. Підписники дружини Девіда Бекхема звинуватили її в нарцисизмі.