Вікторія Бекхем продемонструвала ідеальну атласну сукню (фото)

Британська знаменитість відома зокрема і своїм відчуттям стилю.

48-річна співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем продемонструвала ідеальну атласну сукню на літо 2022. Знімками вона поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 30 млн підписників.

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Дружина Девіда Бекхема постала в білосніжній атласній приталеній сукні з елегантним шлейфом та відкритою спиною. Знаменитість таким чином представила нову лінійку свого косметичного бренду Victoria Beckham Beauty.

[ + – ] Вікторія Бекхем продемонструвала ідеальну атласну сукню на літо

Колишня солістка гурту Spice Girls, позуючи у ванній кімнаті, зібрала своє волосся в охайний пучок та практично не використала жодних аксесуарів, чим ще більше звернула увагу на свою розкішну сукню.

Зазначимо, що карусель фото зібрала понад 60 тисяч вподобань за лічені дні. А фоловери моделі засипали її схвальними коментарями.

"Королева Вікторія", "Це просто прекрасно", "Ти виглядаєш як картина", — пишуть у коментарях фанати Бекхем.

Нагадаємо, 48-річна Вікторія Бекхем продемонструвала свою підтягнуту фігуру у спортивній спідниці на березі океану.

Також Фокус писав про скандал навколо нещодавнього посту Вікторії Бекхем. Знаменитість привітала королеву Великобританії Єлизавету Другу з Платиновим ювілеєм на престолі, порівнявши себе із 96-річним монархом. Підписники дружини Девіда Бекхема звинуватили її в нарцисизмі.