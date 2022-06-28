48-річна Вікторія Бекхем приїхала на модний показ у напівпрозорій мінісукні

Вікі з'явилася на публіці в повністю чорному ансамблі.

Британська дизайнерка й ексучасниця гурту Spice Girl Вікторія Бекхем відвідала модний показ колекції осінь-зима 2023 Le Papier Simon Porte Jacquemus на вітряній французькій солончаковій рівнині недалеко від прибережного Арля на півдні Франції і привернула увагу присутності голови до ніг, виглядаючи при цьому неймовірно стильно.

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Бекхем одягла повністю чорний ансамбль, який ідеально вирізнявся на тлі соляної шахти.

Вікі обрала вкорочений чорний блейзер із приспущеними плечима. Під нього вона одягла обтислу мінісукню із шовковистого матеріалу з косим кроєм, із мереживним оздобленням на вирізі, талії та нижній кромці, а також високою обробкою на стегні. Образ вона доповнила щільними чорними колготками, які гармоніювали з її чорним гостроносим взуттям. Усі речі — з останньої колекції Бекхем.

Також дружина футболіста вдягла великі сонцезахисні окуляри, а в руках тримала невелику сумочку.

[ + – ] Вікторія Бекхем і Саймон Жакмюс

Окрім Бекхема, на показі Саймона Жакмюса були і Венсан Кассель зі своєю дружиною Тіною Кунакі. Вона вбралася у прозору чорну сукню з відкритою спиною та вирізами, а її чоловік — у білу сорочку та джинси.

[ + – ] Тіна Кунакі та Венсан Кассель Фото: Скриншот

Двома тижнями раніше Вікторія Бекхем продемонструвала своїм підписникам у соцмережі ідеальну білу атласну сукню для літа з елегантним шлейфом і відкритою спиною. Знаменитість у такий спосіб представила нову лінійку власного косметичного бренду Victoria Beckham Beauty.