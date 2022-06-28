Рецепт голубцов из кабачков с сочной мясной начинкой

С этим блюдом справится даже новичок. В отличие от капусты, из которой готовят классические голубцы, кабачки не требуют никакой предварительной подготовки.

Кабачки — универсальный овощ, из которого можно приготовить десятки разных блюд, от салатов, закусок, супов до десертов. Его преимущество в отсутствии ярко выраженного самостоятельного вкуса. Кабачок просто впитывает вкусы других ингредиентов в процессе приготовления и потому отлично сочетается буквально с любыми продуктами. Предлагаем приготовить вкусные рулетики из кабачков с мясной начинкой. Они будут похожи на голубцы, только в отличие от классического блюда, для которого нужно особым образом подготовить капусту, для чего обладать определенным опытом и сноровкой, с кабачками справится любой кулинарный новичок. Рецепт с сайта Кolizhanka.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Голубцы из кабачков

Ингредиенты:

Кабачки – 2-3 шт.

Мясной фарш — 200 гр

Лук – 2 шт.

Рис – 0,5 ст.

Соль, перец – по вкусу

Томат – 2 ст.л.

Сметана – 2 ст.л.

Вода – 0,5 ст.

Пошаговый рецепт:

Кабачки моем, режем на тонкие полоски примерно по 3-5 мл в толщину, солим и оставляем, чтобы пустили сок. Остатки овоща, не подходящие для рулетиков, добавим в начинку.

Готовим начинку. Для этого берем 200 г фарша — подойдет любой мясной фарш, а также можно сделать вегетарианский вариант из соевого мяса или любого овощного паштета, добавляем к нему мелко нарезанный лук, полстакана сырого промытого риса, а также порезанные на кубики остатки кабачка, которые мы отложили.

Все смешиваем, добавляем соль и перец по вкусу.

На более широкий конец кабачка кладем одну чайную ложку начинки, сворачиваем рулетики и выкладываем в заранее смазанную маслом форму. Рулетики можно скрепить зубочисткой, чтобы не раскрывались.

Готовим соус. Для этого берем две столовые ложки томатной пасты, две столовые ложки сметаны — можно нежирной, полстакана воды, а также соль и перец по вкусу. Все перемешиваем и обильно поливаем соусом рулетики из кабачков.

Разогреваем духовку до 180º. Отправляем форму с голубцами на 40-50 мин в духовку. Проверяем готовность, разрезав один из рулетиков пополам. Выключаем духовку и оставляем еще на 10 мин.

Блюдо можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Также к рулетикам можно сделать сметанно-чесночный соус.

Фокус ранее рассказывал, как приготовить вкусные кабачки, запеченные в духовке с творогом и сыром.