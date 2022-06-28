Рецепт голубцов из кабачков с сочной мясной начинкой
С этим блюдом справится даже новичок. В отличие от капусты, из которой готовят классические голубцы, кабачки не требуют никакой предварительной подготовки.
Кабачки — универсальный овощ, из которого можно приготовить десятки разных блюд, от салатов, закусок, супов до десертов. Его преимущество в отсутствии ярко выраженного самостоятельного вкуса. Кабачок просто впитывает вкусы других ингредиентов в процессе приготовления и потому отлично сочетается буквально с любыми продуктами. Предлагаем приготовить вкусные рулетики из кабачков с мясной начинкой. Они будут похожи на голубцы, только в отличие от классического блюда, для которого нужно особым образом подготовить капусту, для чего обладать определенным опытом и сноровкой, с кабачками справится любой кулинарный новичок. Рецепт с сайта Кolizhanka.
Голубцы из кабачков
Ингредиенты:
- Кабачки – 2-3 шт.
- Мясной фарш — 200 гр
- Лук – 2 шт.
- Рис – 0,5 ст.
- Соль, перец – по вкусу
- Томат – 2 ст.л.
- Сметана – 2 ст.л.
- Вода – 0,5 ст.
Пошаговый рецепт:
- Кабачки моем, режем на тонкие полоски примерно по 3-5 мл в толщину, солим и оставляем, чтобы пустили сок. Остатки овоща, не подходящие для рулетиков, добавим в начинку.
- Готовим начинку. Для этого берем 200 г фарша — подойдет любой мясной фарш, а также можно сделать вегетарианский вариант из соевого мяса или любого овощного паштета, добавляем к нему мелко нарезанный лук, полстакана сырого промытого риса, а также порезанные на кубики остатки кабачка, которые мы отложили.
- Все смешиваем, добавляем соль и перец по вкусу.
- На более широкий конец кабачка кладем одну чайную ложку начинки, сворачиваем рулетики и выкладываем в заранее смазанную маслом форму. Рулетики можно скрепить зубочисткой, чтобы не раскрывались.
- Готовим соус. Для этого берем две столовые ложки томатной пасты, две столовые ложки сметаны — можно нежирной, полстакана воды, а также соль и перец по вкусу. Все перемешиваем и обильно поливаем соусом рулетики из кабачков.
- Разогреваем духовку до 180º. Отправляем форму с голубцами на 40-50 мин в духовку. Проверяем готовность, разрезав один из рулетиков пополам. Выключаем духовку и оставляем еще на 10 мин.
- Блюдо можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Также к рулетикам можно сделать сметанно-чесночный соус.
Фокус ранее рассказывал, как приготовить вкусные кабачки, запеченные в духовке с творогом и сыром.