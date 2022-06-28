Рецепт голубців із кабачків із соковитою м'ясною начинкою

З цією стравою впорається навіть новачок. На відміну від капусти, з якої готують класичні голубці, кабачки не потребують попередньої підготовки.

Кабачки — універсальний овоч, з якого можна приготувати десятки різних страв від салатів, закусок, супів до десертів. Його перевага у відсутності яскраво вираженого самостійного смаку. Кабачок просто вбирає уподобання інших інгредієнтів у процесі приготування і тому відмінно поєднується буквально з будь-якими продуктами. Пропонуємо приготувати смачні рулетики з кабачків із м'ясною начинкою. Вони будуть схожі на голубці, тільки на відміну від класичної страви, для якої потрібно особливо підготувати капусту, для чого мати певний досвід і вправність, з кабачками впорається будь-який кулінарний новачок. Рецепт із сайту Кolizhanka.

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Голубці з кабачків

Інгредієнти:

кабачки — 2-3 шт.;

м'ясний фарш — 200 г;

цибуля — 2 шт.;

рис — 0,5 ст.;

сіль, перець — за смаком;

томат — 2 ст.;

сметана — 2 ст.;

вода — 0,5 ст.

Покроковий рецепт:

Кабачки миємо, ріжемо на тонкі смужки приблизно по 3-5 мл завтовшки, солимо і залишаємо, щоб пустили сік. Залишки овочів, що не підходять для рулетиків, додамо в начинку.

Готуємо начинку. Для цього беремо 200 г фаршу — підійде будь-який м'ясний фарш, а також можна зробити вегетаріанський варіант із соєвого м'яса або будь-якого овочевого паштету, додаємо до нього дрібно нарізану цибулю, півсклянки сирого промитого рису, а також порізані на кубики залишки кабачка, які ми відклали.

Усе змішуємо, додаємо сіль і перець за смаком.

На ширший кінець кабачка кладемо одну чайну ложку начинки, згортаємо рулетики та викладаємо в заздалегідь змащену олією форму. Рулетики можна скріпити зубочисткою, щоб не розкривалися.

Готуємо соус. Для цього беремо дві столові ложки томатної пасти, дві столові ложки сметани — можна нежирної, півсклянки води, а також сіль і перець за смаком. Усе перемішуємо та рясно поливаємо соусом рулетики з кабачків.

Розігріваємо духовку до 180ºС. Відправляємо форму з голубцями на 40-50 хв у духовку. Перевіряємо готовність, розрізавши один із рулетиків навпіл. Вимикаємо духовку та залишаємо ще на 10 хв.

Страву можна подавати як у гарячому, так і холодному вигляді. Також до рулетиків можна зробити сметанно-часниковий соус.

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