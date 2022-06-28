Вишневый джем: простой и быстрый рецепт любимого лакомства

Такой способ варки джема поможет обойтись без желатина или пектина для загустения.

Конец июня – время, когда активно дозревают вишни, и хозяйки вовсю используют эти ягоды для приготовления вареников, тортов, пирогов, компотов и прочей вкусноты. Однако самое время задуматься и о запасах на зиму, сварив вкусный джем, который будет как нельзя кстати в холодные зимние вечера к горячему чаю.

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Для приготовления вишневого джема понадобится:

Вишня без косточек – 1 кг;

Сахар – 1 кг.

Способ приготовления:

Взять кастрюлю, сложить туда помытые, перебранные и очищенные от косточек вишни. Затем с помощью погружного блендера перебить вишни на однородную массу. Засыпать вишни сахаром и варить на медленом огне полчаса, помешивая и снимая пену, после чего снять кастрюлю с плиты. После полного остывания вишневого джема проварить его еще раз 30 минут. Затем снова снять кастрюлю с огня до полного остывания, а далее проварить еще раз в течение получаса.

Такая технология поможет обойтись без желатина или пектина и получить желаемую консистенцию джема, который, как известно, гуще, чем варенье.

Когда джем будет готов, необходимо разлить его в небольшие баночки, которые вместе с крышками перед разливом необходимо простерилизовать над паром или в микроволновке. Что касается крышек, то винтовые или металлические, их лучше опустить в кипящую воду на пару минут.

После того, как джем будет разлит и закатан, баночки перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания. После того, как он остынет, джем станет густым.

Напомним, как приготовить вареники с вишнями, а также рецепт шоколадного пирога с этой ягодой.