Вишневий джем: простий і швидкий рецепт улюблених ласощів

Такий спосіб варіння джему допоможе обійтися без желатину або пектину для загусання.

Кінець червня — час, коли активно дозрівають вишні, і господині використовують ці ягоди для приготування вареників, тортів, пирогів, компотів та іншої смакоти. Однак саме час задуматися і про запаси на зиму, зваривши смачний джем, який буде дуже доречним у холодні зимові вечори до гарячого чаю.

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Для приготування вишневого джему знадобиться:

Вишня без кісточок — 1 кг;

Цукор — 1 кг.

Спосіб приготування:

Взяти каструлю, скласти туди помиті, перебрані та очищені від кісточок вишні. Потім за допомогою занурювального блендера перебити вишні на однорідну масу. Засипати вишню цукром і варити на повільному вогні пів години, помішуючи й знімаючи піну, після чого зняти каструлю з плити. Після повного остигання вишневого джему проварити його ще раз 30 хвилин. Потім знову зняти каструлю з вогню до охолодження, а далі проварити ще раз протягом пів години.

Така технологія допоможе обійтися без желатину або пектину і отримати бажану консистенцію джему, який, як відомо, густіший за варення.

Коли джем буде готовий, необхідно розлити його в невеликі баночки, які разом із кришками перед розливом необхідно простерилізувати над парою або в мікрохвильовій печі. Що стосується кришок, то гвинтові або металеві їх краще опустити в киплячу воду на пару хвилин.

Після того, як джем буде розлитий і закатаний, баночки перевернути догори дном і укутати до повного остигання. Після того, як він охолоне, джем стане густим.

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