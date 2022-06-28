Мать Илона Маска поздравила сына с днем рождения фотографией с королевских скачек в Аскоте

Маск является старшим сыном модели и нутрициолога Мэй Маск и ее бывшего мужа, инженера Эррола Маска.

28 июня основатель, генеральный директор и главный инженером компании SpaceX, инвестор, гендиректор и архитектор продукта компании Tesla, а также основатель The Boring Company и соучредитель Neuralink и OpenAI Илон Маск, который, ко всем уперечисленному, является еще и самым богатым человеком в мире, отмечает свой 51-ый день рождения. По этому случаю мать миллиардера Мэй Маск опубликовала у себя в соцсетях снимок шестилетней давности.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На фото 2016 года женщина в роскошной шляпе и элегантном платье позирует рядом с сыном в цилиндре и смокинге на королевских скачках в Аскоте (Великобритания).

"С днем рождения Илон! Спасибо, что делаешь этот мир лучше. Люблю тебя очень сильно. Нам было очень весело вместе. Нашла это фото 2016 года. Илон выглядит таким шикарным", – говорится в подписи к снимку.

Фото: Maye Musk/Facebook

Илон – старший сын инженера Эррола Маска и его жены, модели Мэй Маск. Кроме него, в семье также воспитывались младшие дети Кимбал и Тоска. В детстве он рос замкнутым, но был очень любознательным и обожал чтение. В школе его часто били и даже сломали нос, которые ему пришлось восстанавливать. Когда его родители развелись, Мэй забрала детей и уехала с ними в Дурбан, однако позже Илон вернулся к отцу и остался жить с ним, а позже к ним приехал и Кимбал.

Когда ему было 10 лет, он получил в подарок свой первый компьютер Commodore VIC-20 и научился на нем программировать. Уже через два года он за 500 долларов продал свою первую программу — видеоигру в стиле Space Invaders под названием Blastar, а деньги инвестировал в акции фармкомпании. Инвестиции обернулись хорошей прибылью, которую он потратил на обучение, поступив в университет в Куинсе, а затем переведясь в Пенсильванский университет, где получил степени бакалавра экономики и физики. Затем Илон поступил в Стэнфорд, но когда начался интернет-бум, он забросил учебу и основал свою первую компанию, Zip2 Corporation.

Сегодня Илон Маск – это человек, который буквально вершит будущее целой цивилизации, создавая самые невероятные проекты и мечтая о покорении Марса. Он – отец шестерых сыновей и до сих пор холост, несмотря на многочисленные романы.

Напомним, недавно один из сыновей Маска заявил, что хочет сменить пол и имя, чтобы не иметь ничего общего со своим биологическим отцом.