Мати Ілона Маска привітала сина з днем народження фото з королівських перегонів в Аскоті

Маск є старшим сином моделі та пані нутриціолога Мей Маск і її колишнього чоловіка, інженера Еррола Маска.

28 червня засновник, генеральний директор і головний інженер компанії SpaceX, інвестор, гендиректор та архітектор продукту компанії Tesla, а також засновник The Boring Company і співзасновник Neuralink і OpenAI Ілон Маск, який, до всього перерахованого, є ще й найбагатшою людиною у світі, святкує свій 51 день народження. З цієї нагоди мати мільярдера Мей Маск опублікувала в себе в соцмережах знімок шестирічної давності.

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На фото 2016 року жінка в розкішному капелюсі й елегантній сукні позує поруч із сином у циліндрі та смокінгу на королівських стрибках в Аскоті (Велика Британія).

"З днем народження Ілоне! Дякую, що робиш цей світ кращим. Люблю тебе дуже сильно. Нам було дуже весело разом. Знайшла це фото 2016 року. Ілон виглядає таким шикарним", — йдеться у підписі до знімку.

Фото: Maye Musk/Facebook

Ілон — старший син інженера Еррола Маска та його дружини, моделі Мей Маск. Крім нього, у сім'ї також виховувалися молодші діти Кімбал і Тоска. У дитинстві він ріс замкнутим, але був дуже цікавим і любив читання. У школі його часто били та навіть зламали носа, які йому довелося відновлювати. Коли його батьки розлучилися, Мей забрала дітей і поїхала з ними до Дурбана, проте пізніше Ілон повернувся до батька і залишився жити з ним, а пізніше до них приїхав і Кімбал.

Когда йому було 10 років, він отримав у подарунок свій перший комп'ютер Commodore VIC-20 та навчився на ньому програмувати. Вже за два роки він за 500 доларів продав свою першу програму — відеогру в стилі Space Invaders під назвою Blastar, а гроші інвестував в акції фармкомпанії. Інвестиції обернулися хорошим прибутком, який він витратив на навчання, вступивши до університету в Квінсі, а потім перевівшись до Пенсільванського університету, де отримав ступінь бакалавра економіки та фізики. Потім Ілон вступив до Стенфорда, але коли почався інтернет-бум, він закинув навчання і заснував свою першу компанію, Zip2 Corporation.

Сьогодні Ілон Маск — це людина, яка буквально вершить майбутнє цілої цивілізації, створюючи найнеймовірніші проєкти та мріючи про підкорення Марса. Він — батько шістьох синів і досі неодружений, незважаючи на численні романи.

Нагадаємо, нещодавно один із синів Маска заявив, що хоче змінити стать та ім'я, щоб не мати нічого спільного зі своїм біологічним батьком.