Новолуние 29 июня 2022 в знаке Рак. Что можно и нельзя делать в этот период

Астрологи предупреждают, что ближайший лунный месяц будет эмоциональным. Могут подниматься старые обиды, возвращаться люди, с которыми вы давно прекратили общение.

Сегодня, 29 мая, в 05:52 по киевскому времени произошло Новолуние в знаке зодиака Рак. Астрологи называют Новолуние в кардинальном знаке стихии Воды, очень сильным, так как Луна находится в своей обители. Рак эмоциональный и восприимчивый знак зодиака. Он символизирует семью, корни, род, традиции, а также недвижимость, дом и место жительство. Это время зарождения глубоких чувств, пробуждения скрытых способностей, самоопределения.

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Поэтому, начиная с 29 мая и в течение всего лунного месяца, все перечисленные темы будут актуальны. Особенно чувствительными будут вопросы безопасности, глубинных установок, наших отношений с близкими людьми.

Так как Новолуние находится в соединении с Черной Луной и квадратуре с Юпитером, есть опасность чрезмерной эмоциональности. Вероятно, любые происходящие события, связанные с актуальными темами, будут восприниматься искаженно.

По словам астролога Марины Скади, негативная кармическая точка будет провоцировать людей на хитрость, поэтому нужно быть внимательными.

Из-за повышенной эмоциональности будут заметны все слабые стороны личных взаимоотношений, недостатки друзей и близких.

Кроме того, по словам астролога, в первые дни после Новолуния, могут раскрыться фундаментальные причины происходящих событий, влияющих на многие государства.

Новолуние в Раке – это отличное время для того, чтобы наладить взаимоотношения с женщинами своего рода — мамой, бабушкой. И в целом улучшить общение с близкими родственниками.

Также полезно в этот период работать с психологом, разбираться с деструктивными глубинными установками. Определить, что для каждого из нас является по-настоящему ценным, в чем мы нуждаемся, а от чего следует освободиться. Понять, где мы себя чувствуем в безопасности, кто для нас является семьей. ⠀

Астрологи отмечают, что 29 июня не стоит принимать важных решений, лучше перенести все на 30 июня — 1 июля. Сегодня, когда энергия Новолуния очень сильная, посвятите время делам семьи. Если есть такая возможность, проведите день на природе, на даче, в саду.

В течение всего лунного месяца важно будет осознавать свои эмоции в моменте и мыслить позитивно, чтобы не застрять в размышлениях о прошлых обидах, которые могут подниматься в этот период.

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