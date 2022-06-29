Молодик 29 червня у знаку зодіаку Рак. Що можна робити в цей період

Астрологи попереджають, що найближчий місячний місяць буде емоційним. Можуть підніматися старі образи, повертатися люди, з якими ви давно припинили спілкування.

Сьогодні, 29 травня, о 05:52 за київським часом стався Молодик у знаку зодіаку Рак. Астрологи називають Молодик у кардинальному знаку стихії Води, дуже сильним, оскільки Місяць знаходиться у своїй обителі. Рак емоційний і сприйнятливий знак зодіаку. Він символізує сім'ю, коріння, рід, традиції, а також нерухомість, будинок і місце проживання. Це час зародження глибоких почуттів, пробудження прихованих здібностей, самовизначення.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Тому, починаючи з 29 травня і протягом усього синодичного місяця ("місячного місяця"), всі перелічені теми будуть актуальними. Особливо чутливими будуть питання безпеки, глибинних установок, наших стосунків із близькими людьми.

Оскільки Молодий місяць перебуває у поєднанні з Чорним Місяцем і квадратурі з Юпітером, є небезпека надмірної емоційності. Ймовірно, будь-які події, що відбуваються, пов'язані з актуальними темами, сприйматимуться спотворено.

За словами астрологині Марини Скаді, негативна кармічна точка провокуватиме людей на хитрість, тож треба бути уважними.

Через підвищену емоційність будуть помітні всі слабкі сторони особистих взаємин, недоліки друзів і близьких.

Крім того, за словами астрологині, в перші дні після Молодика можуть розкритися фундаментальні причини подій, що відбуваються, які впливають на багато держав.

Молодий місяць у Раку — це чудовий час для того, щоб налагодити взаємини із жінками свого роду — мамою, бабусею. І загалом покращити спілкування з близькими родичами.

Також корисно в цей період працювати з психологом, розумітися на деструктивних глибинних установках. Визначити, що для кожного з нас є по-справжньому цінним, чого ми потребуємо, а від чого варто звільнитися. Зрозуміти, де ми почуваємося в безпеці, хто для нас є сім'єю. ⠀

Астрологи зазначають, що 29 червня не варто ухвалювати важливих рішень, краще перенести все на 30 червня – 1 липня. Сьогодні, коли енергія Молодика дуже сильна, присвятіть час справ сім'ї. Якщо є така нагода, проведіть день на природі, на дачі, в саду.

Протягом усього синодичного місяця важливо буде усвідомлювати свої емоції в моменті й мислити позитивно, щоб не застрягти у роздумах про минулі образи, які можуть підніматися в цей період.

Фокус раніше писав про те, кому зі знаків зодіаку пощастить із грошима у липні 2022 року.