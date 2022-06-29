Вайнона Райдер рассказала, кто помог ей пережить расставание с Джонни Деппом

Райдер и Депп так и не связали себя узами брака. Не вышла замуж актриса и после расставания с ним.

50-летняя американская актриса Вайнона Райдер, похоже, решила вернуться в профессию и все чаще напоминает о себе. Так, она снялась для обложки цифрового выпуска Harper's Bazaar за июль 2022 года и рассказала о том, как тяжело пережила расставание с Джонни Деппом в 1993 году.

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Вайнона сравнила собственное состояние в то время со своей героиней Сюзанной Кайсен из фильма "Прерванная жизнь" 1999 года, которая провела 18 месяцев в психиатрической больнице после попытки самоубийства.

Выйти из тяжелейшей депрессии Райдер помогла ее коллега по фильму "Эпоха невинности" Мишель Пффайфер.

"Я никогда не говорила об этом. Есть часть меня, которая очень личная. У меня есть такое, типа, место в моем сердце для тех дней. Но для кого-то помоложе, выросшего в социальных сетях, это трудно описать". Пфайффер, утверждает Вайнона, уверяла ее, что трудный период обязательно пройдет, хотя на тот момент Райдер даже слышать об этом не могла.

В интервью актриса не обошла вниманием и скандал с кражей дизайнерских вещей на сумму 5000 долларов, которую она совершила в универмаге Saks Fifth Avenue в Беверли-Хиллз в 2001 году. Во время похода по магазинам Райдер купила несколько вещей, но еще больше украла. Среди сворованного были дизайнерские шляпы, топы, носки, сумки и аксессуары для волос, а также белое платье Gucci стоимостью 1200 долларов. В общей сложности она провела в магазине более полутора часов, и видеозапись с камер видеонаблюдения, которую увидели присяжные, показала, как она бродила по территории, набирая охапки дизайнерской одежды. Вайнона привлекла внимание начальника службы безопасности Saks Кеннета Эванса, когда опустилась на колени и засунула различные аксессуары для волос и носки в шляпу, которую несла.

Фото: Harper's Bazaar

Суд признал ее виновной в краже в крупных размерах и вандализме, а пресса в деталях смаковала все подробности этого дела. После этого Вайнона ушла из публичного пространства на несколько лет, но все же не смогла завязать с актерской карьерой.

Сейчас в жизни знаменитости все хорошо. Она в счастливых отношениях со своим давним партнером, модельером Скоттом Макинли Ханом, с которым встречается еще с 2011 года. Вайнона считает Скотта своей родственной душой. Несмотря на любовь, они не планируют жениться и заводить детей, добавил инсайдер.

[ + – ] Вайнона Райдер и ее бойфренд Скотт Макинли Хан

"Я бы предпочла никогда не выходить замуж, чем быть разведенной несколько раз. Не то чтобы в разводе было что-то плохое, но я не думаю, что смогла бы это сделать, если бы это было возможно. Когда твои родители безумно влюблены в течение 45 лет, твои стандарты очень высоки",– поясняла сама актриса.

Райдер и Депп впервые встретились на премьере фильма "Великие шаровые молнии" в конце восьмидесятых. Ему было 26, ей – 17. По их словам, они влюбились друг в друга с первого взгляда.

[ + – ] Вайнона Райдер и Джонни Депп были одной из самых ярких пар Голливуда

"Когда я встретила Джонни, я была девственницей. Он изменил это. Он был первым во всем. С ним был мой первый настоящий поцелуй. Он был моим первым парнем. Моим первым любовником. Он всегда будет в моем сердце. Всегда. Забавное слово", – признавалась Вайнона.

Депп был влюблен, как мальчишка, и даже набил имя девушки в виде тату "Winona forever", которую после расставания исправил на "Wino forever".

Однако их отношения не прошли испытаниия, несмотря на помолвку. Из-за плотных графиков они стали все реже видеться, а в прессе то и дело появлялись слухи о романах актеров на стороне. Хоть сами Джонни и Вайнона разлад отрицали, но и появляться на публике в обнимку перестали. В 1993 году появилась новость, что Джонни и Вайнона разорвали помолвку.

Напомним, Райдер напомнила о себе дерзкой фотосессией для Marc Jacobs.