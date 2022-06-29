Вайнона Райдер розповіла, хто допоміг їй пережити розлучення з Джонні Деппом

Райдер і Депп так і не побралися. Не одружилася акторка і після розставання з ним.

50-річна американська акторка Вайнона Райдер, схоже, вирішила повернутись у професію і все частіше нагадує про себе. Вона знялася для обкладинки цифрового випуску Harper's Bazaar за липень 2022 року і розповіла, як важко пережила розставання з Джонні Деппом у 1993 році.

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Вайнона порівняла власний стан на той час зі своєю героїнею Сюзанною Кайсен із фільму "Перерване життя" 1999 року, яка провела 18 місяців у психіатричній лікарні після спроби самогубства.

Вийти з важкої депресії Райдер допомогла її колега з фільму "Епоха невинності" Мішель Пффайфер.

"Я ніколи не говорила про це. Є частина мене, яка дуже особиста. У мене є таке, типу, місце в моєму серці для тих днів. Але для когось молодшого, який виріс у соціальних мережах, це важко описати". Пфайффер, запевняє Вайнона, запевняла її, що важкий період обов'язково мине, хоча на той момент Райдер навіть чути про це не могла.

В інтерв'ю акторка не залишила без уваги і скандал із крадіжкою дизайнерських речей на суму 5000 доларів, яку вона зробила в універмазі Saks Fifth Avenue у Беверлі-Гіллз у 2001 році. Під час походу в магазини Райдер купила кілька речей, але ще більше вкрала. Серед поцупленого були дизайнерські капелюхи, топи, шкарпетки, сумки й аксесуари для волосся, а також біла сукня Gucci вартістю 1200 доларів. Загалом вона провела в магазині понад півтори години, і відеозапис із камер відеоспостереження, який побачили присяжні, показав, як вона ходила територією, набираючи оберемки дизайнерського одягу. Вайнона привернула увагу начальника служби безпеки Saks Кеннета Еванса, коли опустилася на коліна та засунула різні аксесуари для волосся та шкарпетки в капелюх, який несла.

Фото: Harper's Bazaar

Суд визнав її винною в крадіжці у великих розмірах і вандалізмі, а преса в деталях смакувала всі подробиці цієї справи. Після цього Вайнона пішла з публічного простору на кілька років, але не змогла зав'язати з акторською кар'єрою.

Зараз у житті знаменитості все гаразд. Вона в щасливих стосунках зі своїм давнім партнером модельєром Скоттом Макінлі Ганом, із яким зустрічається ще з 2011 року. Вайнона вважає Скотта своєю спорідненою душею. Незважаючи на кохання, вони не планують одружуватися та заводити дітей, додав інсайдер.

[ + – ] Вайнона Райдер і її бойфренд Скотт Макінлі Ган

"Я б воліла ніколи не виходити заміж, ніж бути розлученою кілька разів. Не те щоб у розлученні було щось погане, але я не думаю, що змогла б це зробити, якби це було можливо. Коли твої батьки шалено закохані протягом 45 років, твої стандарти дуже високі", — пояснювала сама акторка.

Райдер і Депп уперше зустрілися на прем'єрі фільму "Великі кульові блискавки" наприкінці вісімдесятих. Йому було 26, їй — 17. За їхніми словами, вони закохалися одне в одного з першого погляду.

[ + – ] Вайнона Райдер і Джонні Депп були однією з найяскравіших пар Голлівуду

"Коли я зустріла Джонні, я була незаймана. Він змінив це. Він був першим у всьому. З ним був мій перший справжній поцілунок. Він був моїм першим хлопцем. Моїм першим коханцем. Він завжди буде в моєму серці. Завжди. Дивне слово", — зізнавалася Вайнона.

Депп був закоханий, як хлопчик, і навіть набив ім'я дівчини у вигляді тату Winona forever, яку після розлучення виправив на "Wino forever".

Проте їхні стосунки не пройшли випробування, незважаючи на заручини. Через щільні графіки вони стали все рідше бачитися, а в пресі постійно з'являлися чутки про романи акторів на стороні. Хоч самі Джонні та Вайнона розлад заперечували, але й з'являтися на публіці, обіймаючися, перестали. У 1993 році з'явилася новина, що Джонні та Вайнона розірвали заручини.

Райдер нагадала про себе зухвалою фотосесією для Marc Jacobs.