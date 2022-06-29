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Меган Маркл рассказала в новом интервью Vogue о том, что ее муж профеминист

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Меган Маркл, принц Гарри
Фото: Соцсети | Меган Маркл возмущена решением Верховного суда США об отмене конституционной защиты на право женщин на аборт.

Герцогиня Сассекская подчеркнула, что принц Гарри против запрета на аборты.

На прошлой недели стало известно, что Верховный суд США своим постановлением отменил почти полувековую конституционную защиту – право женщин на аборт. Это событие может привести к фактическому запрету абортов в консервативно настроенных штатах Юга и Среднего Запада США, а значит увеличить риски подпольных операций. По этому поводу на днях высказалась супруга принца Гарри в интервью изданию Vogue.

Меган Маркл, которая вместе с принцем Гарри воспитывает двоих детей, возмутило случившееся. На вопрос журналистки, что бы она сказала мужчинам, которые поддерживают репродуктивные права, мама двоих детей ответила: "Мужчины должны быть активными в этот момент и в дальнейшем, потому что это решения, которые влияют на отношения, семьи и общество в целом".

Меган отметила, что ее супруг, принц Гарри, также поддерживает права женщин. По словам герцогини Сассекской, его реакция на случившееся была такой же, как у нее.

"Они могут нацеливаться на женщин, но последствия затрагивают всех нас. Мы с мужем много говорили об этом в последние несколько дней. Он тоже феминист", — отметила Маркл.

Герцогиня Сассекская добавила, что разделяет отчаяние многих женщин после произошедшего, и считает, что нужно объединиться и действовать. А также очень важно нормализовать в обществе разговоры об абортах и ​​женском здоровье.

"Чем больше мы нормализуем разговор о вещах, которые влияют на нашу жизнь и тело, тем больше людей будут понимать, насколько необходимо иметь защиту. Я думаю о том, как мне повезло иметь обоих детей. Я знаю, каково это — иметь связь с тем, что растет внутри твоего тела", — поделилась мама трехлетнего Арчи и годовалой Лилибет.

Герцогиня Сассекская вспомнила о собственном опыте репродуктивной потери — в 2020 году Меган Маркл рассказала, что потеряла вторую беременность после рождения малыша Арчи.

"То, что происходит с нашим телом, является настолько глубоко личным, что также может привести к молчанию и стигматизации, даже несмотря на то, что многие из нас имеют дело с личным кризисом здоровья. Я знаю, что такое выкидыш, о чем я говорила публично" — сказала Меган.

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