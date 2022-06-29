Меган Маркл рассказала в новом интервью Vogue о том, что ее муж профеминист

Герцогиня Сассекская подчеркнула, что принц Гарри против запрета на аборты.

На прошлой недели стало известно, что Верховный суд США своим постановлением отменил почти полувековую конституционную защиту – право женщин на аборт. Это событие может привести к фактическому запрету абортов в консервативно настроенных штатах Юга и Среднего Запада США, а значит увеличить риски подпольных операций. По этому поводу на днях высказалась супруга принца Гарри в интервью изданию Vogue.

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Меган Маркл, которая вместе с принцем Гарри воспитывает двоих детей, возмутило случившееся. На вопрос журналистки, что бы она сказала мужчинам, которые поддерживают репродуктивные права, мама двоих детей ответила: "Мужчины должны быть активными в этот момент и в дальнейшем, потому что это решения, которые влияют на отношения, семьи и общество в целом".

Меган отметила, что ее супруг, принц Гарри, также поддерживает права женщин. По словам герцогини Сассекской, его реакция на случившееся была такой же, как у нее.

"Они могут нацеливаться на женщин, но последствия затрагивают всех нас. Мы с мужем много говорили об этом в последние несколько дней. Он тоже феминист", — отметила Маркл.

Герцогиня Сассекская добавила, что разделяет отчаяние многих женщин после произошедшего, и считает, что нужно объединиться и действовать. А также очень важно нормализовать в обществе разговоры об абортах и ​​женском здоровье.

"Чем больше мы нормализуем разговор о вещах, которые влияют на нашу жизнь и тело, тем больше людей будут понимать, насколько необходимо иметь защиту. Я думаю о том, как мне повезло иметь обоих детей. Я знаю, каково это — иметь связь с тем, что растет внутри твоего тела", — поделилась мама трехлетнего Арчи и годовалой Лилибет.

Герцогиня Сассекская вспомнила о собственном опыте репродуктивной потери — в 2020 году Меган Маркл рассказала, что потеряла вторую беременность после рождения малыша Арчи.

"То, что происходит с нашим телом, является настолько глубоко личным, что также может привести к молчанию и стигматизации, даже несмотря на то, что многие из нас имеют дело с личным кризисом здоровья. Я знаю, что такое выкидыш, о чем я говорила публично" — сказала Меган.

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