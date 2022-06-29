Меган Маркл розповіла в новому інтерв'ю Vogue про те, що її чоловік профеменіст
Герцогиня Сассекська наголосила, що принц Гаррі проти заборони абортів.
Минулого тижня стало відомо, що Верховний суд США своєю постановою скасував майже піввіковий конституційний захист — право жінок на аборт. Ця подія може призвести до фактичної заборони абортів у консервативно налаштованих штатах Півдня та Середнього Заходу США, а отже, збільшити ризики підпільних операцій. З цього приводу днями висловилася дружина принца Гаррі в інтерв'ю Vogue.
Меган Маркл, яка разом із принцом Гаррі виховує двох дітей, обурило те, що сталося. На запитання журналістки, що вона сказала б чоловікам, які підтримують репродуктивні права, мама двох дітей відповіла: "Чоловіки повинні бути активними в цей момент і надалі, тому що це рішення, які впливають на стосунки, сім'ї та суспільство в цілому".
Меган зауважила, що її чоловік, принц Гаррі, також підтримує права жінок. За словами герцогині Сассекської, його реакція на те, що трапилося, була такою ж, як у неї.
"Вони можуть націлюватися на жінок, але наслідки торкаються всіх нас. Ми з чоловіком багато говорили про це останні кілька днів. Він теж фемініст", — зазначила Маркл.
Герцогиня Сассекська додала, що розділяє розпач багатьох жінок після того, що сталося, і вважає, що потрібно об'єднатися та діяти. А також дуже важливо нормалізувати в суспільстві розмови про аборти та жіноче здоров'я.
"Чим більше ми нормалізуємо розмову про речі, які впливають на наше життя і тіло, тим більше людей розуміють, наскільки необхідно мати захист. Я думаю про те, як мені пощастило мати обох дітей. Я знаю, як це мати зв'язок з тим, що росте всередині твого тіла", — поділилася мама трирічного Арчі та однорічної Лілібет.
Герцогиня Сассекська згадала про власний досвід репродуктивної втрати — 2020 року Меган Маркл розповіла, що втратила другу вагітність після народження малюка Арчі.
"Те, що відбувається з нашим тілом, є настільки глибоко особистим, що також може призвести до мовчання та стигматизації, навіть попри те, що багато хто з нас має справу з особистою кризою здоров'я. Я знаю, що таке викидень, про що я говорила публічно" — сказала Меган.
Раніше Фокус розповідав про те, що королева Великобританії з'явилася на публіці у новому бузковому вбранні. Єлизавета II вирушила з офіційним візитом до Шотландії і, судячи з фотографій, задоволена своєю подорожжю.