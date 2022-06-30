Обувь с собачьей цепью. Бренды MCM и Crocs представили коллаборацию

В коллекции два вида обуви, декорированные золотыми и серебряными украшениями.

Немецкий модный бренд MCM, известный своими рюкзаками с монограммой Cognac Visetos, объединился с оригинальным брендом "уродливой обуви" Crocs для создания капсульной коллекции. Они переосмыслили классические сабо и сделали нечто совершенно новое. Об этом пишет издание WWD.

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В капсульной коллекции представлены два стиля. Первая модель Crocs украшена коричневой мини-поясной сумкой и логотипом бренда, а также фирменными подвесками Jibbitz с покрытием из 24-каратного золота. Вторая модель обуви представлена ​​в неоново-желтой и черной цветовой гамме. Обувь декорирована фигуркой бульдога и серебристой фурнитурой, напоминающей собачий ошейник.

[ + – ] Фото: МСМ Новая капсульная коллекция МСМ и Crocs

[ + – ] Фото: МСМ Новая капсульная коллекция МСМ и Crocs

"Мы хотели сотрудничать с брендом, обладающим функциональностью, культовым дизайном и универсальностью, который мог бы обратиться к аудитории разных поколений во времена больших перемен", — поделился бренд-менеджер MCM Worldwide Дирк Шенбергер.

Он также назвал новые модели "уникальным и обязательным летним атрибутом", который вызовет волнение у поклонников по всему миру.

Кроксы поступили в продажу с 29 июня. Это второй случай подобного сотрудничества немецкого бренда по созданию капсульной коллекции. До этого MCM объединился с Puma. В капсульной коллекции были представлены обувь, одежда и аксессуары.

В последние годы у Crocs множество различных проектов, которые направлены на то, чтобы сохранить актуальность бренда среди молодого поколения. Так, например, бренд выпустил две капсулы с Balenciaga — знаменитые кроксы на массивной платформе и на каблуке-штыре. Также Crocs сотрудничал с дизайнерскими брендами Egonlab и Christopher Kane.

Ранее Фокус рассказывал о новой лимитированной коллекции сильно изношенных кроссовок от Balenciaga, стоимостью почти 1,5 тысячи долларов. В ней представлены несколько моделей классических Converse Chuck Taylor в черном и белом цветовых решениях. Обувь намерено состарили, добавив отверстия на тканевой текстуре, потертости и следы износа на резиновой подошве.