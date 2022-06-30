Взуття із собачим ланцюгом. Бренди MCM та Crocs представили колаборацію

У колекції два види взуття, декоровані золотими та срібними прикрасами.

Німецький модний бренд MCM, відомий своїми рюкзаками з монограмою Cognac Visetos, об'єднався з оригінальним брендом "потворного взуття" Crocs для створення капсульної колекції. Вони переосмислили класичні сабо і зробили щось нове. Про це пише видання WWD.

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У капсульній колекції представлено два стилі. Перша модель Crocs прикрашена коричневою мініпоясною сумкою та логотипом бренду, а також фірмовими підвісками Jibbitz з покриттям із 24-каратного золота. Друга модель взуття представлена ​​в неоново-жовтій та чорній кольоровій гамі. Взуття декороване фігуркою бульдога і сріблястою фурнітурою, що нагадує собачий нашийник.

[ + – ] Фото: МСМ Нова капсульна колекція МСМ та Crocs

[ + – ] Фото: МСМ Нова капсульна колекція МСМ та Crocs

"Ми хотіли співпрацювати з брендом, що має функціональність, культовий дизайн і універсальність, який міг би звернутися до аудиторії різних поколінь за часів великих змін", — поділився бренд-менеджер MCM Worldwide Дірк Шенбергер.

Він також назвав нові моделі "унікальним та обов'язковим літнім атрибутом", який викликає хвилювання у шанувальників по всьому світу.

Крокси надійшли у продаж із 29 червня. Це другий випадок такої співпраці німецького бренду для створення капсульної колекції. До цього MCM об'єднався із Puma. У капсульній колекції представлено взуття, одяг та аксесуари.

В останні роки у Crocs безліч різних проєктів, спрямованих на те, щоб зберегти актуальність бренду серед молодого покоління. Так, наприклад, бренд випустив дві капсули з Balenciaga — знамениті крокси на масивній платформі та на каблуці-штирі. Також Crocs співпрацював із дизайнерськими брендами Egonlab та Christopher Kane.

Раніше Фокус розповідав про нову лімітовану колекцію сильно зношених кросівок від Balenciaga вартістю майже 1,5 тисячі доларів. У ній представлені кілька моделей класичних Converse Chuck Taylor у чорному та білому кольорових рішеннях. Взуття навмисне зістаріли, додавши отвори на тканинній текстурі, потертості та сліди зношування на гумовій підошві.