Дэнни Миноуг раскрыла грехи молодости капризной Дженнифер Лопес

О требованиях Джей Ло к организаторам ее выступлений и финансовых аппетитах ходят легенды.

52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес давно известна своей притязательностью и высокими требованиями к обеспечению ее выступлений. От ее райдеров у многих организаторов концертов голова идет кругом. Но, как оказалось, такой Джей Ло стала не сеайчас: повышенной капризностью знаменитость отличалась еще 20 лет назад, о чем в своем подкасте рассказала поп-звезда Дэнни Миноуг.

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По ее словам, еще в конце 90-ых Лопес отказывалась выходить на сцену до тех пор, пока персонал не удовлетворял все ее требования.

"Я была в Top of the Pops ( музыкальная программа британского телевидения, выходившая на BBC и транслировавшаяся во многих странах мира, – прим. ред), и мне сказали, что Дженнифер Лопес уже в пути, но она отказалась выступать, пока ее гримерка не будет отремонтирована. Мне сказали, что все должно быть белым, включая диван. Я попросила зайти и посмотреть комнату, так как ее в тот момент там не было… Я прорабатывала все до мелочей. Все, о чем я могла думать, было: "Подруга с ног до головы покрыта косметикой. Как ты сидишь на белом диване?", – вспоминает Миноуг со смехом.

О капризах Лопес ходят легенды. В ноябре 2012 года в Петербурге Лопес потребовала гримерку с белыми стенами, белыми свечами, белой плетеной мебелью и белыми же розами. В том же году в Москве она захотела, чтобы в номере для ее детей непременно находились полотенца и халатики с изображениями бегемотика и крокодильчика. А для поездок по российской столице Лопес и ее команде потребовалось 19 автомобилей Mersedes.

За месяц до этого в Киеве Джей Ло просила серую обстановку, однако требование свежих роз и лилий было также в силе.

В 2013 году организаторы индийской Премьер-лиги по крикету даже отменили выступление звезды из-за того, что условия ее райдера оказалиь для них неподъемными. Так, она требовала частный самолет и оплату гостиницы для всех членов ее команды, а это десятки людей: танцоры, стилисты. личный повар и многие другие. Тогда вместо Джей Ло публику развлекал рэпер Pitbull.

Не менее требовательна Лопес и к гонорарам, из-за чего заказать ее на концерт или вечеринку могут себе позволить только очень богатые люди. Нпример, на открытии центра Doha Festival City Mall в Катаре в 2018 году Лопес получила два миллиона долларов за 20-минутное выступление. Еще миллион ушел на перелет, проживание и организационные расходы.

Напомним, Дженнифер Лопес очень любит роскошные брендовые вещи, то и дело появляясь на улице в "фирме" с ног до головы. Недавно она выгуляла сумочку за 82 тысячи гривен.