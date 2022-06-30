Данні Міноуг розкрила гріхи молодості примхливої Дженніфер Лопес

Про вимоги Джей Ло до організаторів її виступів та фінансових апетитів ходять легенди.

52-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес давно відома своєю вибагливістю та високими вимогами до забезпечення її виступів. Від її райдерів у багатьох організаторів концертів голова йде колом. Але, як виявилося, такою Джей Ло стала не сьогодні: підвищеною примхою знаменитість відрізнялася ще 20 років тому, про що у своєму подкасті розповіла попзірка Данні Міноуг.

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За її словами, ще наприкінці 90-х Лопес відмовлялася виходити на сцену доти, доки персонал не задовольняв усі її вимоги.

"Я була у Top of the Pops (музична програма британського телебачення, що виходила на BBC і транслювалася в багатьох країнах світу, — прим. ред), і мені сказали, що Дженніфер Лопес вже в дорозі, але вона відмовилася виступати, поки її гримерку не відремонтують. Мені сказали, що все повинне бути білим, включаючи диван. Я попросила зайти і глянути на її кімнату, бо її тоді не було… Я пропрацьовувала все до дрібниць. Все, про що я могла подумати, було: "Подруга з ніг до голови вкрита косметикою. Як ти сидиш на білому дивані?" — згадує Міноуг зі сміхом.

Про примхи Лопес ходять легенди. У листопаді 2012 року в Петербурзі Лопес зажадала гримерку з білими стінами, білими свічками, білими плетеними меблями та білими трояндами. У тому ж році в Москві вона захотіла, щоб у номері для її дітей неодмінно знаходилися рушники та халатики із зображеннями бегемотика та крокодила. А для поїздок російською столицею Лопес та її командою знадобилося 19 автомобілів Mersedes.

За місяць до цього в Києві Джей Ло просила сіру обстановку, проте вимога свіжих троянд і лілій була такою ж.

У 2013 році організатори індійської Прем'єр-ліги з крикету навіть скасували виступ зірки через те, що умови її райдера виявили для них непідйомними. Так, вона вимагала приватний літак та оплату готелю для всіх членів її команди, а це десятки людей: танцюристи, стилісти, особистий кухар та багато інших. Тоді замість Джей Ло публіку розважав репер Pitbull.

Не менш вимоглива Лопес і до гонорарів, через що замовити її на концерт чи вечірку можуть дозволити собі лише дуже багаті люди. Наприклад, на відкритті центру Doha Festival City Mall у Катарі в 2018 році Лопес отримала два мільйони доларів за 20-хвилинний виступ. Ще мільйон пішов на переліт, проживання та організаційні витрати.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес дуже любить розкішні брендові речі, постійно з'являючись на вулиці у "фірмі" з ніг до голови. Нещодавно вона вигуляла сумочку за 82 тисячі гривень.