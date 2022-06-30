Бойфренд Меган Фокс разбил себе голову бокалом шампанского

Произошло это на вечеринке после концерта. Machine Gun Kelly поранил себе лицо

32-летний Machine Gun Kelly в очередной раз продемонстрировал любовь к перформансам. На вечеринке после концерта в Мэдисон-Сквер-Гарден он разбил о собственное лицо бокал с шампанским и продолжил выступать уже будучи в крови. Об этом пишет Daily Mail.

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Афтерпати проходила в Catch Steakhouse в компании гостей-селебрити. Колсон Бейкер (настоящее имя Machine Gun Kelly ) внезапно заорал: "Мне плевать!" и разбил о свою голову бокал. Не смотря на то, что кровь залила ему глаза, он выглядел вполне довольным и продолжил веселиться. Ошеломленные гости протягивали ему салфетки, пытаясь помочь остановить кровь.

[ + – ] Machine Gun Kelly после вечеринки

Правда его невеста, актриса Меган Фокс, не выглядела слишком счастливой, покидая вечеринку позже с Колсоном за руку. Она упрямо прятала лицо от папарации.

[ + – ] Меган Фокс была не рада перформансу жениха

Позже артист опубликовал фото с окровавленным лицом и подписал их "Вот кровавый Валентин".

Ранее Меган и Колсон рассказывали, что пьют кровь друг друга, а Machine Gun Kelly в пылу страсти может заявить, что "готов разрезать себе грудь битым стеклом и сказать: "возьми мою душу".

Впрочем, вживую, как заверила Меган этого не происходило, хоть Колсон и предлагал неоднократно.

Ранее он рассказывал, что страдал от депрессии и даже был готов покончить с собой, но его спасла Меган. Она была в Болгарии на съемках фильма, а сам Колсон страдал после смерти отца в 2020 году и даже засунул дробовик себе в рот. Он спустил курок, но оружие дало осечку.

Помогло ему и общение с его 12-летней дочерью Кэсси. Тогда музыкант понял, что пора завязывать с наркотиками и возвращаться к нормальной жизни.