Бойфренд Меган Фокс розбив собі голову келихом шампанського

Сталося це на вечірці після концерту. Machine Gun Kelly поранив собі обличчя.

32-річний Machine Gun Kelly вкотре продемонстрував любов до перформансів. На вечірці після концерту в Медісон-Сквер-Гарден він розбив об власне обличчя келих із шампанським і продовжив виступати вже в крові. Про це пише Daily Mail.

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Афтерпаті проходила в Catch Steakhouse в компанії гостей-селебріті. Колсон Бейкер (справжнє ім'я Machine Gun Kelly) раптово закричав: "Мені начхати!" і розбив свою голову об келих. Незважаючи на те, що кров залила йому очі, він виглядав задоволеним і продовжив веселитися. Приголомшені гості простягали йому серветки, намагаючись допомогти зупинити кров.

[ + – ] Machine Gun Kelly після вечірки

Щоправда його наречена, акторка Меган Фокс, не виглядала надто щасливою, залишаючи вечірку пізніше з Колсон за руку. Вона вперто ховала обличчя від папараці.

[ + – ] Меган Фокс була не рада перформансу нареченого

Пізніше артист опублікував фото із закривавленим обличчям і підписав їх "От кривавий Валентин".

Раніше Меган і Колсон розповідали, що п'ють кров один одного, а Machine Gun Kelly в запалі пристрасті може заявити, що "готовий розрізати собі груди битим склом і сказати: "Візьми мою душу".

Утім, наживо, як запевнила Меган, цього не відбувалося, хоч Колсон і пропонував неодноразово.

Раніше він розповідав, що страждав від депресії і навіть був готовий накласти на себе руки, але його врятувала Меган. Вона була у Болгарії на зйомках фільму, а сам Колсон страждав після смерті батька в 2020 році й навіть засунув дробовик собі в рот. Він спустив курок, але зброя дала осічку.

Допомогло йому і спілкування з його 12-річною дочкою Кессі. Тоді музикант зрозумів, що настав час зав'язувати з наркотиками і повертатися до нормального життя.