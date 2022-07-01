Князь Альбер и княгиня Шарлен отметят годовщину свадьбы вместе

В прошлом году пара отмечала годовщину вдали друг от друга из-за болезни Шарлен.

В эти выходные князь Монако, 62-летний Альбер, и его супруга, 44-летняя Шарлен, отпразднуют 11-ю годовщину свадьбы. Свою юбилейную 10-ю дату в прошлом году они отмечали порознь из-за тяжелой болезни княгини, в связи с чем она почти весь год отсутствовала дома. Об этом сообщает Hellomagazine.

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По информации издания, в этом году годовщину свадьбу Шарлен и Альбер отметят вместе. Они планируют провести выходные со своими двумя детьми — семилетними принцессой Габриэллой и принцем Жаком.

Как известно, в жизни принца Монако и его супруги были не лучшие времена. Ходили слухи, что пара задумывается о разводе, когда княгиня проходила лечение в Южной Африке прошлой осенью. Тогда князя Монако якобы видели на публике с бывшей любовницей, а принцесса Шарлен, по слухам, подыскивала себе дом в Йоханнесбурге. Позже официально эту информацию опровергали. Но в СМИ продолжали писать, что в княжеском семействе не все гладко, и, Альбер якобы платит супруге 10 миллионов евро в год, чтобы она сопровождала его на официальных мероприятиях.

Напомним, большую часть прошлого года княгиня Шарлен провела вдали от семьи. После заражения тяжелой инфекцией уха, носа и горла, она вынуждена проходила длительную реабилитацию.

"Для меня было чрезвычайно сложно, когда моя медицинская бригада проинструктировала меня, что я не могу вернуться домой на 10-ю годовщину свадьбы. Альбер — моя опора и сила, и без его любви и поддержки я бы не смог пережить это болезненное время" — говорила княгиня Монако журналистам в прошлом году.

Поскольку королевская пара была вынуждена проводить время порознь, что породило слухи об их разводе, принц Альбер убеждал прессу, что между ним и супругой нет раздора.

"Она не уехала из Монако в гневе! Она уехала не потому, что злилась на меня или кого-то еще. Предполагалось, что это будет неделя, максимум десять дней, и [она все еще там сейчас] из-за этой инфекции возникли все эти медицинские осложнения" — объяснял Альберт долгое отсутствие Шарлен.

Позже княгиня Монако также защищала их отношения в откровенном интервью газете Monaco-Matin и отвергала "злонамеренные" сообщения о том, что они разводятся.

"Вы хотите поговорить о слухах о разводе или о моем новом доме в Швейцарии? Я до сих пор сожалею, что некоторые СМИ распускают такие слухи о моей жизни, моих отношениях" — говорила Шарлен.

По ее словам, как и у всех обычных людей, у них с супругами бывают разногласия, однако СМИ преувеличивают степень их непонимания.

Фокус ранее писал о том, что княгиня Монако впервые с момента возвращения из ЮАР поцеловала мужа на публике.